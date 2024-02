Ce lit combiné est à moins de 400 € sur Cdiscount

Choisir le bon lit pour son enfant n'est pas chose aisée. Il faut trouver les meilleurs produits du marché sans payer le prix fort. La solution est toute trouvée avec ce lit combiné évolutif à petit prix sur Cdiscount.

Gagnez de la place avec ce lit de bébé évolutif

Le lit Babyprice est un produit modulable le rendant particulièrement pratique. Robuste, il durera dans le temps sans présenter de faiblesse. Lors des premiers mois de votre enfant, installez les côtés avec barreaux pour protéger votre enfant. Une fois les premières années de votre bébé passées, il devient un lit traditionnel.

Ce lit est vendu avec une commande indépendante. Elle se détache en un instant pour répondre à vos envies et besoins du moment. Elle offre un espace de rangement supplémentaire. Sur le dessus, se trouve un espace à langer très pratique pour les premiers moments de vie de votre bébé.

Son design sobre est décliné en six teintes différentes afin de s'accorder parfaitement avec la décoration de la chambre. Son imitation bois lui donne du charme et de la matière. Ce petit lit évolutif peut accueillir des enfants jusqu'à leurs 4 ans.

Les détails de l'offre Cdiscount sur le lit combiné Babyprice

Actuellement, Cdiscount vous propose le lit évolutif Babyprice à 339,99 €. Outre ce bon prix, vous avez la capacité de le régler en quatre fois, le rendant encore plus abordable.

La marque ajoute la reprise gratuite d'un ancien meuble, vous faisant gagner de la place. Diverses options de livraison s'offrent à vous. Enfin, des extensions de garantie (comme la formule Satisfait ou Remboursé) vous attendent à partir de 16,99 €.

Préparez l'arrivée de bébé avec ce sac à langer transformable

En plus de votre lit, Cdiscount présente un autre coup de cœur avec le sac à dos à langer de la marque Kenlumo. En plus d'une très grande capacité et de multiples poches, il est imperméable. Doté de son propre matelas à langer, il est idéal pour vos escapades. Même en voyage, vous disposerez toujours d'un espace adapté pour changer votre enfant.

Cdiscount présente de nouvelles offres pour les jeunes parents. L'arrivée d'un nouvel enfant représentant souvent un certain budget, des promotions et prix bas sont toujours les bienvenus. Passez consulter le catalogue du site marchand pour profiter des meilleurs tarifs.