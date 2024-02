Notre top 3 des smartphones à moins de 500 €

Malgré leur prix bas, ces smartphones présentent tous des caractéristiques techniques répondant aux besoins les plus fréquents. Laissez-vous aller à les découvrir ci-dessous, et à cliquer sur les liens correspondants pour en apprendre encore plus à leur sujet.

L'Honor 70 : votre futur smartphone compatible 5G

En intégrant un nouveau processeur (un Snapdragon 778G+), l'Honor 70 améliore de nombreuses caractéristiques. Il booste l'autonomie de sa batterie de 4 800 mA h, optimisant l'utilisation de l'énergie. Il lui ajoute une charge rapide de 66 W.

Il apporte une compatibilité avec la 5G, vous garantissant des temps de chargement réduits au minimum lors de votre navigation sur Internet.

En plus du processeur, l'Honor 70 emporte 8 Go de mémoire vive, une quantité intéressante pour le jeu vidéo, le streaming et d'autres applications gourmandes en ressources. Remarquable sur le multitâche, il présente un écran incurvé sur ses côtés, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz.

Il complète finalement sa recette avec un triple module photo, le capteur principal totalisant 54 mégapixels. Sa configuration est parfaitement capable de réaliser des clichés stables et riches en détails de jour.

Achetez l'Honor 70

Le Samsung Galaxy Z Flip3, un grand smartphone dans votre poche

La 3e génération des smartphones pliants de Samsung apporte d'importantes nouveautés. Par rapport à la version précédente, l'appareil améliore grandement son clapet et son module photo.

Concernant le clapet, ce dernier gagne désormais en étanchéité, permettant à l'appareil de gagner une certification IPX8. Côté photo, les modifications sont essentiellement logistiques, le Z Flip3 reprenant deux grand-angle et ultra grand-angle identiques à la précédente génération. Les tests notent une nette amélioration des clichés, de jour comme de nuit.

Ce smartphone reste remarquable sur la qualité de son écran et sur ses performances. La dalle Dynamic Amoled 2X de 6,7" se complète d'un écran externe de 1,9". L'ensemble, mieux calibré et plus lumineux, gagne en fluidité avec un rafraîchissement de 120 Hz.

Shoppez le Samsung Galaxy Z Flip3

Le Google Pixel 7 : une recette remise au goût du jour

Parmi les très bons rapports performances-prix, il y a le Pixel 7 de Google. Cette nouvelle génération profite de la puce Tensor G2 de l'enseigne. Orientée vers l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine, il propose de nouveaux usages, notamment sur la photographie ou le multimédia.

Il présente aussi une dalle relativement grande, avec une diagonale de 6,3" affichant une définition full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) optimisée par la technologie Amoled. Sa compatibilité avec l'HDR10+ et le rafraîchissement 90 Hz garantissent un résultat parfaitement fluide et un très haut niveau de contraste.

Commandez le Google Pixel 7

Ces quelques exemples prouvent qu'il est possible de profiter d'un bon smartphone avec un budget accessible. N'hésitez plus, choisissez votre nouveau smartphone parmi notre sélection à moins de 500 € !