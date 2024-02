Top 3 des destinations les plus romantiques pour la Saint-Valentin

La Saint-Valentin approche à grands pas. Pour célébrer votre couple, pourquoi ne pas vous offrir une évasion romantique en amoureux ? Découvrez trois destinations idéales. Que vous préfériez les plages ensoleillées ou les villes empreintes de charme, vous trouverez sans doute l'endroit fait pour vous.

Découvrir Hawaï à deux

Kailua-Kona, située sur la magnifique île d'Hawaï, offre une escapade romantique idéale pour la Saint-Valentin. La ville invite à la détente. Vous apprécierez ses plages de sable doré, ses eaux turquoise et son ambiance détendue.

Il s'agit, finalement, de l'endroit parfait pour raviver la flamme. Sur place, vous pourrez également réaliser de nombreuses activités à deux :

Sortie en bateau à la recherche de baleines.

Plongée en apnée.

Snorkeling.

Croisière nocturne à la rencontre de raies mantas.

Excursion en catamaran.

Bien sûr, si vous le préférez, vous pouvez également en profiter pour vous détendre sur un transat sur les plus belles plages de la côte ouest, comme Magic Sands Beach.

Enfin, pour encore plus de confort, vous pouvez réserver vos nuits d'hôtel au Kanaloa at Kona by Outrigger. L'établissement se trouve à moins de 15 minutes à pied de la plage de Keauhou Bay. Il est à deux pas du centre d'activités culturelles Haleo Luau. Sur place, les chambres se veulent très confortables, mais aussi parfaitement bien équipées.

Réservez au Kanaloa at Kona by Outrigger

Partir à Venise, ville romantique par excellence

Venise est surnommée la cité des amoureux, et c'est loin d'être un hasard. Il s'agit, en effet, de la destination romantique par excellence pour célébrer la Saint-Valentin.

La ville, célèbre pour ses canaux sinueux et ses bâtiments historiques, offre un décor de rêve pour les couples qui souhaitent profiter d'une bulle hors du temps.

Sur place, les activités ne manquent pas. Vous pourrez, par exemple, flâner main dans la main le long des ruelles pavées. Profitez-en pour découvrir la beauté intemporelle de la basilique Saint-Marc. Ne manquez pas de faire un tour en gondole à travers la ville.

Enfin, vous aurez également l'occasion d'explorer les musées, les palais et les galeries :

La Galerie de l'Académie.

Le Palais des Doges.

La Ca'd'Oros.

Le musée Guggenheim.

Le musée Correr, etc.

Pour votre escapade à Venise, vous pourrez séjourner à l'hôtel Ai Mori D'Oriente qui se trouve à moins de deux kilomètres du centre-ville. Situé dans un palais vénitien du XVe siècle, cet hôtel 4 étoiles se trouve à deux pas des principales attractions. Il dispose également d'une terrasse d'été avec vue sur le canal.

Découvrez l'hôtel Ai Mori D'Oriente à Venise

Miser sur Prague en amoureux

Prague, la charmante capitale de la République tchèque, est une destination idyllique pour célébrer la Saint-Valentin en couple. Cette ville romantique, avec ses ruelles pavées, son architecture médiévale bien conservée et son ambiance envoûtante, offre un décor parfait pour une escapade amoureuse.

Une fois sur place, vous pourrez réaliser une promenade au pont Charles qui enjambe la rivière Vltava et admirer la vue sur les toits de la vieille ville. Si vous le souhaitez, vous pouvez également opter pour une croisière en soirée sur la rivière Vltava, avec un dîner aux chandelles à bord. Cette expérience vous permettra de découvrir Prague sous un angle différent tout en profitant d'une ambiance intime.

La visite du château de Prague est également un immanquable, étant donné qu'il s'agit de l'un des plus grands châteaux du monde. Enfin, ne manquez pas de vous détendre aux jardins de Wallenstein, jardins baroques avec fontaines, statues et paons qui se promènent librement.

Durant votre week-end à Prague, vous pouvez dormir à La Boutique, hôtel 4 étoiles. L'établissement se trouve à deux kilomètres du centre-ville. Cette ancienne maison particulière abrite des chambres confortables, minimalistes, mais élégantes. Elles sont spacieuses et disposent toutes du Wi-Fi gratuit.

Découvrez La Boutique à Prague

Il est temps de réserver votre séjour en amoureux pour la Saint-Valentin. Rendez-vous sans plus tarder sur lastminute.com pour découvrir les établissements mentionnés.