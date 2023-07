Hydrogène : le groupe Idec rentre au capital de la start-up belforienne H2SYS

C'est une étape importante pour le spécialiste de la pile à combustible H2SYS qui va ouvrir son capital au groupe Idec. Ce groupe national, acteur majeur de l'immobilier réunissant plus d'une vingtaine de sociétés expertes dans leurs domaines (521 millions de CA en 2022, 700 collaborateurs dans le monde), devient ainsi un actionnaire minoritaire de la PME basée à Belfort et qui emploie une trentaine de personnes après six ans à gouverner le navire seul depuis sa création en 2017. « C'est tout un écosystème qui a travaillé à faire en sorte que nous passions d'une technologie issue d'un laboratoire avec de la recherche et développement durant plus de 20 ans, à une solution commercialisable et bientôt industrielle pour décarboner la production d'énergie », résume son co-fondateur et dirigeant, Sébastien Faivre.

Lire aussiImmobilier : le promoteur IDEC veut faire reposer sa croissance sur l'énergie verte et l'international

« Le projet H2SYS nous a paru être une brique essentielle au développement de la filière hydrogène », confie, de son côté, Christelle Rougebief, directrice générale Idec Energy du groupe Idec qui met 1,5 million d'euros sur la table. Son fonds d'investissement, Idec invest innovation, a déjà investi 45 millions d'euros dans une vingtaine de start-ups en France et à l'international. Ces principaux champs d'intervention sont l'hydrogène vert, la mobilité décarbonée, les datacenters, les technologies innovantes, etc... Sans compter les programmes immobiliers que le groupe national développe avec des bâtiments producteurs d'énergie et plus uniquement consommateurs d'énergie.

Objectif : passer à l'étape industrielle

Autant de synergie entre les deux sociétés. « Aujourd'hui, nous n'avons pas toutes les technologies pour nous permettre d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Toutefois, en France, nous avons la chance d'avoir de nombreux chercheurs, innovateurs, entrepreneurs qui proposent des solutions », constate Christelle Rougebief. « Le groupe Idec Invest innovation, souhaite contribuer et soutenir ces entrepreneurs de la transition énergétique à son échelle », poursuit-elle.

Au travers de ce partenariat avec H2SYS, le groupes Idec apporte son carnet d'adresses à la start-up afin de lui permettre de passer à l'étape industrielle. L'équipe sera notamment invitée à pratiquer des expérimentations sur des chantiers immobiliers, en accord avec les clients du groupe Idec.

Pour se développer, H2SYS peut également compter sur ses partenaires européens en Allemagne, au Benelux, au Royaume-Uni, en Suisse et en Espagne. Ces pays ont, eux aussi, besoin de décarboner, car ils s'appuient sur la politique européenne de développement de l'hydrogène. « Notre ambition à horizon 2030, c'est de devenir le leader européen sur les groupes électrogènes à hydrogène », confie Sébastien Faivre.

Soutien de France 2030

Alors que sa startup connaît une croissance à deux chiffres chaque année et se situe notamment à côté de l'UTBM et du FC LAB, référence nationale pour la recherche publique en matière de pile hydrogène, elle vient justement d'être labellisée par l'État « Start-up industrielle ». Elle fait partie des 13 nouveaux lauréats de l'appel à projets « Première usine » dans le cadre de France 2030. Un programme qui dispose de 2,3 milliards d'euros pour inciter les entreprises émergentes à faire le choix de l'industrialisation en France.

Lire aussiRéindustrialisation : la guerre à couteaux tirés des territoires pour attirer les usines

H2SYS a déjà trouvé le futur terrain qui lui permettra d'augmenter sa capacité de production et de passer au stade de l'industrialisation de ses solutions. « Il faut, au-delà de l'excellence scientifique et académique qui existe sur le territoire, convertir ces résultats de recherche, en créant de l'emploi industriel ou, j'ai même envie de dire, en recréant des emplois industriels », souligne Sébastien Faivre.

Devenir autonome en énergie propre

En attendant l'inauguration de la future usine prévue en 2025, le dirigeant se concentre donc sur le développement commercial et sur la production de sa gamme de produits qui permet d'être autonome en énergie propre. Il s'agit de groupes électrogènes à hydrogène utilisés comme solutions de secours pour des bâtiments stratégiques (la préfecture de Belfort s'est déjà équipée d'un modèle « Thytan »), des datas center, des véhicules électriques, de la production d'énergie propre sur des chantiers et récemment des petits formats pour la formation à ces nouveaux métiers.

[La préfecture de Belfort s'est déjà équipée d'un modèle de groupe électrogène à hydrogène de secours « Thytan ». Crédit : DR]

Un partenariat avec Hyundai

La jeune start-up a même séduit le coréen Hyundai et créé un partenariat avec ce dernier. L'équipe R&D a développé des systèmes très complexes qui font appel à des compétences et des connaissances en électricité, en mécanique, en thermique, en fluidique, en programmation.

« Quand nous leur avons présenté les premiers prototypes, Hyundai a tout de suite identifié notre spécificité et notre potentiel », se souvient le co-fondateur. Aujourd'hui, H2SYS travaille sur des prolongateurs d'autonomie embarqués pour véhicules électriques permettant d'améliorer leur performance et la durée de vie de leur batterie.

[H2SYS travaille sur des prolongateurs d'autonomie embarqués pour véhicules électriques permettant d'améliorer leur performance et la durée de vie de leur batterie. Crédit : DR]