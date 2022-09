Immobilier : le promoteur IDEC veut faire reposer sa croissance sur l'énergie verte et l'international

La première pierre du nouveau campus du groupe immobilier IDEC à La Chaussée-Saint-Victor, dans l'agglomération de Blois, sera posée vendredi 30 septembre, précédant plus d'un an de travaux. La livraison d'un premier bâtiment de 6.500 m2, entièrement végétalisé et équipé d'une salle de sport, d'une crèche et d'un restaurant, est en effet prévue fin 2023. Le nouvel ensemble remplacera les locaux actuels du groupe, situés à proximité et devenus trop exigus, qui seront vendus. Il hébergera les divisions Ingénierie et Investissement, représentant quelque 300 collaborateurs.

Le promoteur, créé en 2000 dans le Loir-et-Cher, mais dont le siège social est situé à Paris, prévoit ainsi un investissement de 40 millions d'euros dans ce méga-projet. Le futur campus doit répondre à deux objectifs phares.

Dans un contexte de tension des recrutements sur la plupart des secteurs d'activité, dont la promotion immobilière, il permet d'une part d'attirer et de fidéliser les salariés, grâce à la palette de services proposés. L'ensemble de bâtiments flambant neufs servira d'autre part de vitrine à IDEC.

Co-fondé en 2000 à La Chaussée-Saint-Victor par Patrick Lafargue (54% du capital), et ses trois associés Tony Morais, Adel Kaddour et Christophe Simonnet, IDEC opère sur l'ensemble des métiers de l'immobilier, de l'aménagement à la promotion et à la conception-construction. Présent à l'échelle de l'Hexagone via une dizaine d'implantations, le groupe réalise tous types de surfaces logistiques et commerciales, mais aussi des bureaux et des logements. IDEC opère plus particulièrement dans les secteurs de la logistique, de la pharmacie et l'agro-alimentaire. En Centre-Val de Loire, le promoteur a notamment construit le nouveau bâtiment géant des Crudettes, filiale de de l'ETI agro-alimentaire La Laiterie de Saint Denis de l'Hôtel (LSDH) dans le Loiret, ainsi que l'entrepôt du logisticien Geodis à Parcay-Meslay et du répartiteur pharmaceutique OCP à Blois.

Incursion dans l'énergie

Parmi d'autres grands comptes régionaux, Dior couture a également sélectionné le groupe pour la construction d'un nouveau centre logistique de 25.000 m2 dans le Loiret, qui sera livré en principe en mai 2023. IDEC Ingénierie réalisera aussi la future usine 4.0 du parfumeur Sisley à Vendôme, prévue pour sortir de terre en 2025. Dans le domaine de la santé, l'édification de la nouvelle Health station de 6.000 m2 à Tours ainsi que l'agrandissement du laboratoire Chiesi à Blois l'année prochaine, sont aussi inscrits dans le carnet de commande du promoteur.

Afin de développer son chiffre d'affaires (487 millions d'euros en 2021), l'ETI, qui emploie 550 salariés, mise par ailleurs sur la production d'énergie renouvelable pour l'autoconsommation de ses clients. Son département IDEC Energy, créé en 2020, est notamment positionné sur la construction de panneaux solaires et les solutions de mobilité à l'hydrogène vert. Dans ce cadre, le groupe a acquis au premier semestre 40% d'Atawey, spécialisé dans les stations d'hydrogène et les bornes de recharges. La création de co-entreprise Hydwey illustre ce rapprochement entre les deux groupes. IDEC a aussi pris une participation de 2,5% dans InnoEnergy. Cette société, fondée par l'Union européenne, a incubé des licornes comme les sociétés suédoise Northvolt et française Verkor. IDEC Energy, dont les effectifs passeront à 30 personnes en 2023, anticipe désormais des recettes de plus 100 millions d'euros d'ici trois ans.

Le développement à l'international constitue l'autre levier essentiel de croissance identifié par l'ETI. Après être entré en 2021 au capital de la société vietnamienne Archétype à hauteur de 35%, IDEC group Asia, holding immatriculée à Singapour, construira en 2023 son premier parc d'activité dans la capitale, Hanoï. L'ensemble représentera une surface d'environ 100 000 m2. En Europe, le promoteur, qui possède plusieurs filiales, notamment en Espagne et en Suisse, table également sur une implantation à court terme dans d'autres pays du Vieux continent. Cette politique d'expansion serait réalisée uniquement sur les fonds propres de l'entreprise, qui outre son président, est détenue à 20% par ses collaborateurs et, depuis 2017, à 25% par le CIC.

Lire aussiImmobilier : avec la hausse des taux, est-ce bien le moment d'acheter ?