Comment Hutchinson veut surfer sur l’explosion du vélo

Les nouveaux modèles de pneus Gridskin, incluant un renforcement en tricot indémaillable, viennent de sortir en édition limitée des chaînes de production de l'usine de Chalette-sur-Loing d'Hutchinson, dans l'agglomération de Montargis. La société, qui lancera leur commercialisation courant septembre, met en avant deux avantages en termes d'éco-responsabilité. D'une part, ces produits sans chambre à air (tubeless) bénéficient d'une durée de vie supérieure à la moyenne grâce à l'adjonction de tissu autour du caoutchouc. Résultat, ils réduiront d'autant leur impact environnemental une fois hors d'usage. Outre la durée d'utilisation accrue, la production du Gridskin serait d'autre part plus vertueuse. Le fabricant avance ainsi un nombre réduit d'étapes de fabrication de ces pneus. A la clé, la diminution des matières premières, des rejets de plastique et de la consommation électrique.

Présente sur les segments moyenne et haut de gamme du vélo, Hutchinson, qui emploie 150 salariés dans le Loiret, a mis sur pied en 2020 un département dédié à la transition durable de ses produits. Les nouveaux modèles Gridskin ont ainsi été conçus en liaison avec cette "Green team". Plusieurs nouveautés seront également lancées sur la gamme des pneus de route début 2022. Composée de 15 personnes, la structure interne doit réaliser un audit complet de l'empreinte environnementale de l'entreprise d'ici à la fin de l'année. Outre les produits, elle étudiera aussi à la loupe les pratiques des fournisseurs d'Hutchinson qui commercialise aussi une gamme complète d'accessoires autour de l'activité pneumatique.

Participation à l'écosystème

Le fort développement du marché du vélo depuis cinq ans, notamment en milieu urbain, pousse Hutchinson à adopter cette posture volontariste de RSE. A ce titre, la division du Loiret garantit également l'origine européenne de ses prestataires dans un contexte largement occupé par les produits asiatiques, bien moins onéreux. Hutchinson compte par ailleurs devenir un acteur actif de la pratique et de l'éducation au vélo. Le sponsoring de la marque vis-à-vis d'événements sportifs sera accru. Cette volonté d'intégrer pleinement l'écosystème cycliste devrait également se traduire par un rapprochement avec les associations de réparation de vélos. Dans un contexte de pénurie de matériels, à tous les niveaux de la chaîne, ces dernières ont vu leur activité exploser depuis deux ans. En mixant innovation et préoccupations environnementales, Hutchinson, qui a réalisé 40% de ses ventes en France et 60% à l'international mais ne précise par ses recettes, compte bien garder un coup d'avance sur ses concurrents, notamment Pirelli et Continental.