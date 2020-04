Pourquoi le zoo de Beauval tire la sonnette d’alarme

Entre 12 et 15 millions d'euros. Le montant de la perte de recettes en avril viendra s'ajouter à celui déjà enregistré depuis le 15 mars, date de fermeture au public du zoo parc de Beauval, soit environ 3 millions d'euros supplémentaires. Rodolphe Delord, le président du complexe situé dans le Loir et Cher, est sur les charbons ardents. La non-réouverture du zoo parc après le 11 mai lui ferait encore perdre une quinzaine de millions d'euros. Les mois d'avril et de mai, avec les vacances de Pâques et les ponts, constituent deux périodes cruciales pour Beauval en termes de fréquentation. Consolidée, l'addition représenterait le cas échéant environ 40% du chiffre d'affaires total du zoo parc, soit 70 millions d'euros réalisés en 2019.

L'un des plus importants de l'Hexagone, il constitue un poids lourd du tourisme en région Centre Val de Loire avec 1,6 million de visiteurs et près de 900 salariés en CDI et en CDD. Les conséquences économiques de la crise sanitaire pour le zoo parc auront aussi un impact négatif sur l'écosystème qui gravite autour de Beauval. Rodolphe Delord chiffre ainsi à quelque 2.500 le nombre d'emplois induits par Beauval, gites, hôtels et commerces de la vallée...