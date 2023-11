Suivez en direct notre forum « Transformons la France » en Hauts-de-France

Après une première édition en 2021-2022 de notre tournée "Transformons la France au Cœur des Régions" dédiée à la relance économique, puis une deuxième saison 2022-2023 consacrée à la souveraineté industrielle, La Tribune et Régions de France s'associent pour une nouvelle tournée consacrée, cette fois, aux multiples défis de la réindustrialisation et de la décarbonation.

Alors que la région Hauts-de-France se transforme et devient un vaste territoire d'accueil pour les gigafactories, se dessinent en filigrane de multiples défis, comme l'accès aux talents ou encore la mise à niveau des infrastructures. Plus largement, se posent les questions de la stratégie régionale face à la nécessaire décarbonation, à l'innovation, aux énergies et aux ambitions internationales.

Ces différents sujets, qui sont au cœur de l'actualité pour toutes les filières et pour tous les chefs d'entreprise, seront abordés et débattus lors de cette après-midi « Transformons la France en Hauts-de-France », le lundi 27 novembre 2023 à Lille. Afin d'enrichir les échanges avec tous les acteurs impliqués dans cette transformation, et d'aborder le rôle moteur de l'Europe dans ces projets, la première partie de cet événement accueillera deux débats s'inscrivant dans le cadre de rev3, une dynamique initiée par la Région et la CCI Hauts-de-France en faveur de l'économie durable et solidaire.

>>> Découvrez le programme complet de cet événement en cliquant ici