Grand Paris Express : le gouvernement annonce la réalisation de l'intégralité des lignes d'ici à 2030

Ces arbitrages étaient attendus depuis des mois. Maintes fois annoncés, plusieurs fois repoussés. Un mois après le premier séminaire du Grand Paris Express organisé par Matignon, le Premier ministre et sa collègue des Transports ont enfin dévoilé « un calendrier réaliste, tenable, mais extrêmement tendu ».

Élisabeth Borne a ainsi annoncé « deux priorités » pour une mise en service à horizon 2024 : primo, la ligne 14 au nord et au sud jusqu'à Orly, la ligne 15 sud, « celles qui bénéficieront au plus grand nombre », ainsi que le tronçon commun entre les lignes 16 et 17 « pour le bon déroulement des Jeux olympiques et paralympiques ». Sans oublier, toujours à cette échéance, la ligne 16 depuis Le Bourget RER jusqu'à Clichy-Montfermeil, respectant la parole présidentielle de l'automne dernier.

Les Jeux olympiques en priorité

Après ces impératifs sociaux et sportifs qui faciliteront l'accès à Paris de cette population encore et toujours enclavée, place aux questions économiques et intellectuelles. La ligne 18 -qui inquiétait jusqu'au député-mathématicien-marcheur Cédric Villani- ira jusqu'à Saclay en 2027, avec un appel aux financements privés qui « pourront être utilisés pour apporter des réponses effaces ».

Quant à la ligne 17, que nombreux estimaient menacée par le Charles-de-Gaulle Express, elle arrivera en deux temps : d'abord, jusqu'au triangle de Gonesse en 2027 puis au Mesnil-Amelot, et donc à Roissy, en 2030. Élisabeth Borne a ainsi promis un marché de génie civil dès début 2019 afin de réaliser, dans les temps, la gare du Bourget-Aéroport, à proximité duquel se trouvera le village des médias pendant les JO.

Reportées à 2030, les lignes 15 Est et Ouest, qui doivent, notamment, passer par La Défense, car construire une gare sous ce "gruyère" demande « un délai de réalisation plus important », mais aussi la ligne 16 entre Clichy-Montfermeil et Noisy-Champs.

Direction, RH, financements : le modèle de la SGP revu et corrigé

Au-delà de ces dates, Édouard Philippe a annoncé « une nouvelle impulsion à la direction de la Société du Grand Paris », dont il a, en revanche, refusé de préciser le contour :

« Nous sommes face au chantier du siècle et nous allons faire en sorte que des personnalités soient capables de travailler toutes ensemble en bonne intelligence. Je ne remets pas en cause le fonctionnement. »

Également pointée par la Cour des Comptes dans son rapport explosif, la question des ressources humaines de la Société du Grand Paris (SGP) a été soulevée :

« Elle a cruellement besoin de moyens humains. 200 personnes, ça ne suffit pas ! », a estimé le Premier ministre, qui a promis de lever les limitations actuelles fixées par la loi.

Enfin, l'ex-président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, Gilles Carrez, député (LR) du Val-de-Marne, se voit conforté dans sa mission d'apporter des propositions de financement pour consolider les 16 milliards d'euros débloqués sur 2018-2022, à raison de 3 à 3,5 milliards par an, et surtout, pour trouver les 10 milliards qui manquent, entre les 25 milliards annoncés à l'origine du projet en 2009 et les 35 milliards que la Société du Grand Paris accuse aujourd'hui.

___

ENCADRÉ

Le calendrier prévisionnel des lignes