« On voit une hausse de la demande pour fabriquer en Île-de-France », Tiphaine Chouillet, La Source française

Malgré la crise économique et sanitaire, l'industrie demeure le deuxième secteur d'activité en Île-de-France derrière les services de la même façon qu'elle représente près de 40% des dépenses de recherche et développement au niveau national. En tête des exportations, l'industrie aéronautique et aérospatiale, devant les industries automobile et pharmaceutique.

Dans ce contexte de relocalisation de l'économie, la Source française met en relation les donneurs d'ordre et les fabricants locaux de produits et de matériaux. Invitée de BFM Paris et de La Tribune dans la séquence "Paris Business" de l'émission "Bonsoir Paris", sa co-fondatrice Tiphaine Chouillet explique "accompagner et amplifier ce mouvement pour redynamiser les territoires mais aussi préserver les savoir-faire".

"Nous sommes une plateforme facilitatrice et multi-secteurs - à l'exception de l'alimentaire et des hautes technologies - où nos clients viennent en grande partie de l'artisanat mais aussi des grandes industries chercher des techniques et des matériaux", ajoute-t-elle.

La plupart des donneurs d'ordre sont implantés à Paris, mais "on voit une hausse de la demande pour fabriquer en France, en île-de-France comme dans d'autres régions", relève Tiphaine Chouillet. Elle-même référence les fabricants, qui vont de l'entreprise de plus de 10 salariés au "grand groupe industriel".

"Avoir ses fabricants dans la ville d'à côté plutôt qu'à Shanghai, c'est aussi pratiquequ'important d'un point de vue écologique", poursuit la co-fondatrice de La Source française.

Si la mise en relations entre les deux parties prenantes reste gratuite, le modèle économique est fondé sur des services supplémentaires comme l'accompagnement du porteur de projet jusqu'au bout de sa démarche.

"Pour une gamme de tabourets en île-de-France, nous pouvons aider à la création de plans et à la modélisation en 3D, jusqu'à son positionnement sur le marché", conclut Tiphaine Chouillet.

