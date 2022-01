« Le bureau n'est pas mort », Maurizio Goitre, Comet Meetings

Paris Business avec La Tribune: À Paris, le lieu de travail se réinvente - 18/01

Tandis que la pandémie de Covid-19 a cloîtré chez eux des milliards de salariés dans le monde, inscrivant le télétravail dans une tendance durable, le bureau traditionnel fait de la résistance. Dernier en date: le loueur français de salles de réunion et concurrent de l'hôtellerie, Comet Meetings.

Combiner télétravail et réunions

Créée en 2016, la jeune pousse détentrice de cinq emplacements dans Paris d'une surface totale de 15.000 m² - Bourse (à l'intérieur du siège du numéro 2 de l'immobilier Altarea, Ndlr), place des Victoires, Etoile, Ternes, la Défense et bientôt Bercy - vient de lancer l'offre "Comet Teamwork" pour les entreprises qui veulent continuer à combiner télétravail et réunions sans pour autant (re)prendre de bureaux.

Cette solution comprend l'abonnement à une plateforme disponible pour tous les collaborateurs, la possibilité de réserver deux semaines à l'avance, l'organisation "sur-mesure" de rendez-vous allant de 2 à 65 personnes et la mise à disposition de services personnalisés: "community management, conciergerie, assistant personnel..."

"La pandémie a accéléré ces nouveaux usages"

Invité de BFM Paris et de La Tribune dans la séquence "Paris Business" de l'émission "Bonsoir Paris", le directeur de la communication de Comet Meetings, Maurizio Goitre, explique vouloir s'adresser aux entreprises hybrides, c'est-à-dire ayant supprimé ou réduit leurs locaux, qui ont besoin de retrouver une vie de travail et de réunions.

"Depuis un moment déjà, nous observons cet équilibre entre le présidentiel - aujourd'hui en difficulté - et le virtuel - le télétravail. La pandémie a accéléré ces nouveaux usages", relève-t-il.

Autoproclamé "expert de l'art de la réunion", il se vante d'offrir de la flexibilité, de la qualité et... des "prix cassés". Selon l'usage et la fréquence d'utilisation, son "offre abordable" est en effet de l'ordre de 200 à 2.000 euros par an et par collaborateur contre 10 à 15.000 euros dans un bureau traditionnel.

"Notre proposition de valeur, c'est un cadre unique, atypique, exceptionnel et moderne, comme cette jungle urbaine très végétale dans les anciens jardins de Richelieu", ajoute Maurizio Goitre.

Après avoir inauguré un nouveau lieu à Bruxelles, Comet Meetings s'apprête à en ouvrir un à Madrid.

