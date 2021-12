Après le référendum, la bataille du périph' parisien va se poursuivre au tribunal

Suite à la consultation de la région Île-de-France sur le périphérique, la ville de Paris accuse le conseil régional d'avoir posé "une question biaisée" et considère que Valérie Pécresse adopte une "position conservatrice anti-écologique et anti-sociale". Le porte-parole de la candidate au congrès des Républicains renvoie Anne Hidalgo et son entourage à leur "conception particulière du débat public".