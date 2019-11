Paris 2024 : Icade, Nexity et Eiffage construiront le village olympique

(Crédits : Reuters)

La Caisse des dépôts et sa filiale Icade, d'un côté, et les groupes immobiliers Nexity et Eiffage, de l'autre, ont remporté ce vendredi 22 novembre les chantiers du village olympique qui accueillera les athlètes lors des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, au nord de Paris.