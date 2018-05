Velib : le Grand Paris tape du poing sur la table

[article mis en ligne à 10h22 le 3 mai 2018, actualisé à 12h45]

Retard à l'allumage, bugs informatiques et depuis dix jours, mouvement social. Les dirigeants de Smovengo, consortium emmené par l'Héraultais Smoove qui exploite depuis le 1er janvier les Vélib' parisiens, ont été convoqués, mercredi 2 mai à l'Hôtel de Ville de Paris, par la maire Anne Hidalgo, le président de la métropole (MGP) Patrick Ollier et la présidente du syndicat Autolib' Vélib' Métropole Catherine Baratti-Elbaz.

L'objectif : trouver une sortie de crise après les multiples ratés accumulés par le prestataire depuis le début de son déploiement en janvier 2018 que La Tribune Objectif Languedoc-Roussillon a longuement relayés.

"La transition se passe mal"

Patrick Ollier a pris la parole dès début de la réunion :

« Nous sommes profondément insatisfaits du résultat actuel. Nous attendons de l'opérateur qu'il prenne des engagements concrets et publics. Et ces engagements devront être respectés », rappelant que le Vélib' métropolitain couvre 68 communes.

Sa première vice-présidente à la MGP, Anne Hidalgo, a ajouté que « la transition vers le nouveau Vélib' se pass[ait] mal ».

« Nous sommes confrontés depuis le début de l'année à une série de déconvenues inacceptables. Les Parisiens, très attachés à ces vélos en libre-service considèrent que le système qu'ils aimaient a été abîmé. Nous devons avoir un service qui fonctionne au plus vite, afin de retrouver la confiance des usagers ».

L'élue Catherine Baratti-Elbaz, présidente du syndicat Autolib' Vélib' Métropole, souligne quant à elle qu'« une nouvelle méthode de travail a été mise en place et que les nombreuses entreprises concernées sont enfin toutes mobilisées et coordonnées ». Par ailleurs, elle a insisté sur les conséquences pour les usagers.

« Il faut à présent que cette méthode conduise à des résultats. Cela implique de communiquer en toute transparence. »

Smovengo s'engage à terminer les travaux en cours

Les dirigeants de Smovengo ont alors reconnu leur part de responsabilité, affirmant leur « totale détermination » à résoudre cette crise, et promettant de rendre public, d'ici à vendredi 4 mai, « un plan de sortie de crise » avec des mesures concrètes à la clé et un calendrier.

Le président de la Métropole ainsi que la maire de Paris ont alors demandé qu'ils réinitialisent les vélos bloqués et instaurent une maintenance efficace des stations sur batterie. Smovengo s'est ainsi engagé à accélérer les travaux de raccordement électriques des stations et terminer les travaux en cours.

Enfin, les trois élus grands-parisiens ont demandé à l'opérateur de renforcer sa communication auprès des utilisateurs, via des "ambassadeurs" sur le terrain.

345 stations actuellement en service

Déjà, début avril, le consortium héraultais s'était vu infliger, par le syndicat Autolib' Vélib' Métropole, une amende d'un million d'euros en raison de ses retards pris dans le déploiement des stations. Ce n'était pas la première, et peut-être que ce ne sera pas la dernière, puisque Smovengo avait été imposé du même montant pour les mois de janvier et de février.



Lors d'une conférence de presse sur ses résultats annuels, Jean-Charles Decaux, codirecteur général de l'entreprise éponyme, avait alors ironisé sur ses successeurs :

« Ce que je vois, c'est qu'ils ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et en plus, ils ratent le plus facile (...) C'est le reste qui est compliqué. C'est de gérer les vélos, c'est de gérer les abonnés. C'est de répondre aux abonnés qui ne sont pas contents. »

Loin des objectifs initiaux de 700 stations au 1er janvier 2018 et de 1.400 pour la capitale et les communes de la métropole du Grand Paris, 345 seulement étaient en service début mars. Or, en janvier dernier, Smovengo, par la voix d'un de ses porte-paroles, avait promis de respecter le calendrier originel : « nous démarrons avec un niveau réduit, mais les délais seront tenus ».



Près de treize mois après l'attribution de ce marché public pour une durée de quinze ans et pour 600 millions d'euros toutes taxes comprises, le consortium héraultais doit donc trouver dans l'urgence une solution en interne pour ses salariés et en externe pour les 220.000 abonnés actuels.