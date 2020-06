Vincent Jeanbrun défie Patrick Ollier à la présidence de la Métropole du Grand Paris

De l'ombre de Valérie Pécresse à la lumière de la métropole du Grand Paris (MGP) ? Collaborateur parlementaire de la future présidente de la région Île-de-France entre 2012 à 2014 avant de devenir maire de L'Hay-les-Roses (94) et d'être réélu le 15 mars dernier avec 54,27 % des voix, Vincent Jeanbrun annonce à La Tribune qu'il est candidat à la présidence de la MGP, l'intercommunalité qui regroupe la ville de Paris et 131 communes.

"Ma candidature a pour but d'écrire, avec les maires, l'acte II du Grand Paris dans lequel le bloc communal retrouvera toute sa place et ses prérogatives", explique celui qui est aussi vice-président (Libres!) du conseil régional d'Île-de-France chargé de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage. "Concentrer la MGP sur la seule mission qui devrait être la sienne : accompagner et soutenir le bloc communal", insiste-t-il.