Deauville, Cabourg...le « 21ème arrondissement de Paris » guette la réouverture des lieux culturels

Cabourg part à la recherche du temps perdu avec cette villa fréquentée en son temps par Marcel Proust (Crédits : Ville de Cabourg)

CULTURE WEEK-END. A inscrire dans l’agenda des télétravailleurs, de plus en plus nombreux à quitter les aires urbaines pour rallier la cote Fleurie dès le jeudi soir. La ville de Cabourg ouvre en avril une villa pour célébrer Marcel Proust et la Belle Epoque. Deauville inaugure en mars un lieu hybride à mi-chemin entre le musée et la salle de spectacles dans l’ancien couvent des Franciscaines.