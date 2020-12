Emmanuel Macron au Creusot pour un nouveau plaidoyer pro-nucléaire

Emmanuel Macron, le 2 mai 2016, alors ministre français de l'Économie, lors en visite au Creusot sur un des sites d'Areva, groupe nucléaire français contrôlé par l'État. (Crédits : Reuters)

Depuis le site de Framatome au Creusot, le chef de l'État prononcera cet après-midi un discours qui sera un nouveau soutien apporté au nucléaire, après le plaidoyer pour la lutte contre le réchauffement climatique adressé à la cible des "jeunes" lors de son entretien de plus de deux heures au média en ligne Brut. Cette fois, on devrait moins entendre parler d'écologie et plus de sujets de souveraineté nationale tels que la réforme de la filière ou le choix du mode de propulsion du second porte-avions français, qui doit succéder au Charles-de-Gaulle.