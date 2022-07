A Nantes, le Crédit Agricole Atlantique Vendée s'offre un nouveau siège à 45 millions d'euros

Avec son parking de 1000 places, son auditorium de trois cents places, son accélérateur de startups, son école des transitions, son showroom pour permettre aux clients de personnaliser leur futur logement, son espace de restauration, son centre de formation, ses nombreuses salles de réunion, sa maire... et quatorze entités du groupe venues s'installer sur le Campus by Ca, c'est « une véritable ville » qu'à fait émerger la Caisse régionale Atlantique Vendée, à l'Est de Nantes, sur le site historique de son siège.

« La décision de métamorphoser le site a été prise en 2013 pour maintenir notre proximité et nous adapter aux usages de demain », rappelle Luc Jeanneau, président du Crédit Agricole Atlantique Vendée. Au total, le chantier de rénovation et de construction aura duré dix ans et nécessité un investissement de 100 millions d'euros (hors équipements), dont 45 millions d'euros pour la seule édification du Campus by CA destiné à harmoniser un ensemble immobilier 45.000 m², aménagé sur un terrain paysager de 6,5 hectares.

« Cet écosystème est une création unique dans le réseau Crédit Agricole, un outil mis à la disposition des tous les partenaires, les clients et les acteurs du développement de la Loire-Atlantique et de la Vendée et un investissement retourné dans les caisses des entreprises ayant participé à la construction dont 90% d'entre-elles étaient originaires de ces deux départements. C'est un lieu de vie qui par de nouvelles méthodes de travail doit nous aider à relever les nombreux défis pour accompagner les transitions sociétales, numériques, écologiques... », assure Nicole Gourmelon, directrice générale de la Caisse régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée, tout de vert vêtue pour célébrer l'achèvement du Campus by CA.

Des évènements pour créer du lien

Voulu à l'origine pour rassembler les quinze entités du groupe disséminées sur l'agglomération nantaise, le Campus by CA réunit aujourd'hui quatorze filiales (Indosuez, CA immobilier, Calef, Cacib, Unexo, Locam, Unifergie, Square Habitat...) permettant à la caisse régionale d'offrir en un lieu des expertises allant de la gestion de fortunes à l'obtention d'un prêt immobilier en passant par un fonds d'investissement, la location de matériel ou l'obtention de financement pour un projet éolien ou de biomasse.

« Un ensemble d'expertises plutôt parisiennes auxquelles auront désormais accès les entreprises du territoire dont beaucoup conservent leur centre de décision en Loire-Atlantique et en Vendée», observe Nicole Gourmelon. Six cents personnes sont ainsi venues grossir les rangs d'un effectif composé de 1300 personnes, administrées par un maire, Cécile Colin, pure produit de la banque verte.

Entrée comme conseillère professionnelle, promue directrice d'agence puis chargée du marketing professionnel, elle est aujourd'hui chargée d'animer ce nouveau lieu. « Mon rôle est de faire se rencontrer les gens, sans quoi personne ne se croiserait », dit-elle. A force de Cafés-mystères, de hackathons, de forums focalisés sur la transition énergétique, l'agriculture numérique, la finance verte, le tourisme de demain... soixante-dix évènements ont été organisés depuis septembre dernier où deux milles personnes se sont pressées. Et déjà, les acteurs Lyonnais sont venus découvrir cette façon de repenser la banque verte.

Nicole Gourmelon, directrice générale, Juc Jeanneau, Président du Crédit Agricole Atlantique Vendée dont 50% des 902000 clients sont sociétaires.

Se connecter aux réalités de l'entreprise

Car au-delà des entités du Crédit agricole, le site rassemble, en permanence, vingt-cinq startups hébergées par le Village by CA pour favoriser leur accélération et la mise en relation avec des Pme et des ETI de la région, mais aussi, et c'est plus nouveau, l'école des Transitions. Conceptualisé par la Caisse régionale, la formule réunit soixante-deux étudiants en alternance issus de la « Chaire à impact positif » de l'école de de commerce et de management Audiencia Business School, du master « stratégie de l'innovation » de l'école de Design Nantes-Atlantique et de l'école de l'Intelligence Artificielle Microsoft-Simplon, sur le codage et l'IA. « C'est pour eux le moyen de se connecter aux réalités de l'entreprise », observe la maire du Campus by CA.

« Ces trois typologies de compétences, design, intelligence artificielle et RSE sont, pour nous, les compétences qui façonnent les usages de demain », ajoute Nicole Gourmelon, qui peaufine sa marque employeur avec l'ambition de devenir l'employeur préféré des candidats à l'embauche. « Depuis 2019, les transformations engagées par la caisse régionale ont permis la création de cent emplois qui ont généré cent-cinquante à deux cents embauches », assure la directrice générale de la caisse régionale, où 167 embauches en CDI ont été formalisées en 2021.

Un campus by CA vendéen en 2023

Avec 905 205 clients dont 50% sont devenus sociétaires, le Crédit Agricole Atlantique Vendée affirme détenir aujourd'hui 25% à 30% de parts de marché sur le territoire de Vendée et de Loire-Atlantique, devant les autres banques mutualistes (Crédit Mutuel, Banque Populaire Grand Ouest, Caisse d'Epargne...) « Nous finançons une maison sur quatre, une entreprise sur trois et huit agriculteurs sur dix et cette position nous oblige sur le territoire. C'est pourquoi nous avons créé cet écosystème et sortir du seul rôle de banquier », indique Yves Schwartz, directeur général adjoint de la caisse régionale, qui a financé près de 55000 projets en 2021 en réalisant 4,8 milliards de crédits, en hausse de +13%. 3091 millions d'euros (+8%) ont été alloués pour de l'habitat, 1430 millions d'euros pour des équipements (+26%) et 309 millions d'euros (+16%) pour le secteur de la consommation.

Depuis 2015, le Crédit Agricole Atlantique Vendée a investi 200 millions d'euros pour étoffer son maillage territorial, et gagne quelques 45.000 clients par an. Outre le Campus by CA, il a rénové et réaménagé son réseau de 170 agences et même ouvert une 171ème agence aux Sables d'Olonne en 2021. En Vendée, encore, le groupe coopératif s'apprête à dupliquer le concept du Campus by CA à la Roche-sur-yon, Avec un investissement de 25 millions d'euros qui devrait être opérationnel pour 2023.