Terre de contrastes par sa géographie, le Sud l'est aussi par son économie, tout à la fois industrielle, agricole, aromatique, technologique, touristique et sous bien des aspects, innovante. Un Sud qui a pris à bras-le-corps l'incontournable nécessité de faire de l'écologie et de la transition énergétique des leviers de croissance et les fondamentaux des modèles qui dessinent le monde d'aujourd'hui autant que de demain. Doté du premier budget régional à 100% vert en Europe, Provence-Alpes Côte d'Azur est également première région pilote de la planification écologique voulue par l'Etat.

Désireuse d'être la vitrine d'une industrie qui se décarbone, le Sud conserve sa capacité d'attraction de grands projets. Et si elle est intrinsèquement tournée vers l'international et l'Afrique, si elle a construit avec son « jumeau », le Costa Rica, une coopération novatrice, Provence Alpes Côte d'Azur est aussi le terreau d'une économie qui n'a pas oublié son ancrage tech, ni qu'elle est la région la plus bio de France. Des particularités - en plus d'être laboratoire de la planification écologique - qui en font une région souvent pionnière.

Pour évoquer ces enjeux, La Tribune et la Région Sud, avec Régions de France et CCI France.... organisent les 26 et 27 juin prochain une nouvelle étape de « Transformons la France », un rendez-vous qui réunira acteurs économiques et experts à l'hôtel de Région.

https://transformonslafrance.fr/region-sud/