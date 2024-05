Pour accueillir la flamme olympique, Marseille voit grand

Lorsqu'un majestueux trois-mâts apparaîtra au large mercredi en début d'après-midi et cheminera jusqu'à son point d'ancrage vers 19 heures, l'émotion étreindra la ville. Après douze jours en mer Méditerranée, la flamme de Paris 2024 débarquera à Marseille pour attaquer en France un périple qui la mènera jusqu'à la capitale le 26 juillet, et c'est déjà un symbole en soi.

Il y en a d'autres : ce relais entre la Grèce et Marseille, 2600 ans après que des marins grecs, venus de Phocée, fondèrent celle que l'on appelle toujours la cité phocéenne. Une arrivée par la rade nord, une manière d'unir quartiers nord et quartiers sud, dans le contexte que l'on sait. Le fondement de la fête accessible à tous qui rythmera la journée.

Que « toute la journée soit une fête »

Car si on a beaucoup évoqué le concert gratuit et sans réservation des rappeurs Soprano et Alonzo, talents marseillais rayonnant à l'international, ce choix revient à Coca-Cola, sponsor officiel des Jeux olympiques et paralympiques. La Ville, en revanche, joue la carte populaire au sens noble du terme, avec la volonté de transformer Marseille en immense terrain de jeu pour que « toute la journée soit une fête », indique-t-on à la mairie. Pas question que les restrictions de circulation et de stationnement ou encore les conditions de sécurité imposées donnent l'impression d'un événement réservé à quelques privilégiés.

Dès 11 heures, différentes animations égayeront le centre-ville avec un Vieux-Port piétonnisé, où se tiendra notamment un escape game sur l'histoire des Jeux, tandis qu'un graff géant, réalisé par des artistes professionnels, sera concurrencé par une fresque collaborative à laquelle tous sont donc appelés à participer. Au menu également : concours de chorégraphies, flashmobs, quizz sportifs, chasse au trésor, ateliers de maquillage en déambulation, fanfares festives...

Pour mieux appréhender la dimension parasportive, un match de basket en fauteuil se tiendra l'après-midi, précédé par une démonstration de football freestyle. Un peu plus loin, au J4 près du Mucem, un show de BMX Water Jump sera organisé. Là même où la veille, la Métropole Aix-Marseille Provence et le département des Bouches-du-Rhône programment une soirée populaire et ouverte à tous, avec spectacle de 800 drones en prélude à l'arrivée de la flamme.

Allumer le chaudron olympique

Si la fête sera sur terre, elle se jouera aussi sur mer avec des ateliers de joutes provençales. En fin d'après-midi donc, le Belem s'ancrera dans le Vieux-Port au son de l'orchestre philharmonique de Marseille et le premier des 11.000 porteurs de la flamme, le champion olympique de natation Florent Manaudou, parcourra la piste d'athlétisme flottante pour allumer le chaudron olympique. Pour relayer l'ensemble et ne laisser aucune frustration parmi les spectateurs et les habitants, des écrans géants retransmettront l'événement.

Le lendemain, la flamme suivra un parcours dessiné pour n'oublier aucun quartier de Marseille. Ce qui fait écho à la volonté municipale, est-il souligné, « d'aller vers les habitants, dans les lieux symboliques et en tenant compte de l'étendue de la ville ». Le point de départ semble presque incontournable, puisqu'il s'agit de Notre-Dame de la Garde dès 8 h 20. Puis vient le Parc Borély, la montée jusqu'aux grandes lettres de Marseille, qui surplombent la cité façon Hollywood, puis le Pharo, Arenc, le parc de Font Obscure, le Palais Longchamp, le parc de la Moline. La course s'achèvera au cœur d'un autre symbole, le stade Vélodrome. La philosophie de ce jour particulier est, dit-on à la mairie, « d'aller vers les Jeux et les gens ». Droit au but en quelque sorte.