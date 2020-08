Le Big Tour à La Rochelle : une journée sous le signe de l’emploi

« Vous l'avez compris, avec cette tournée, l'heure du ralliement a sonné, toutes les entreprises sont en action » lance Patrice Bégay, Directeur Exécutif de Bpifrance. Pour cette journée au cœur de la capitale de la Charente Maritime, près du Vieux Port et à deux pas de l'Aquarium, Manpower France, l'un des leaders mondiaux du recrutement temporaire et permanent, fera partie des entreprises à venir rencontrer le public. Le groupe qui propose à plus de 90 000 entreprises des solutions de recrutement en CDI, CDD, Interim et alternance, détache chez ses clients 100 000 intérimaires presque chaque jour, et aide les entreprises à réaliser à peu près 20 000 recrutements en CDI par an. Son Président Alain Roumilhac déclare, « Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, de nombreuses personnes sont à la recherche d'un emploi. Le Big Tour peut leur servir de tremplin. C'est le message que nous souhaitons faire passer : connectez-vous sur notre application mobile et découvrez les opportunités qui s'offrent à vous ! » Les entreprises rencontrant des difficultés à trouver les bonnes compétences, ou ne sachant pas définir les compétences auxquelles avoir recours pour tel type de contrat, auront des interlocuteurs à leur disposition qui proposeront également leur service d'accompagnement, et leurs conseils, aux personnes en recherche d'emploi.

L'objectif est donc d'informer sur les opportunités et que les personnes prennent ensuite contact avec l'agence qui leur conviendra le mieux parmi les 700 présentes en France. « Parmi les visiteurs présents aujourd'hui, il y aura des vacanciers issus de différentes régions de France. L'objectif est avant tout d'échanger avec eux, de les sensibiliser aux métiers qui recrutent et de les encourager, dès leur retour, à pousser la porte de l'agence la plus proche de leur domicile » explique Alain Roumilhac qui sera de la partie avec une dizaine de ses collaborateurs. Pour Séverine Lacoste, Vice-Présidente de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle et en charge de l'emploi, « cette manifestation est parfaite pour découvrir les métiers et valoriser l'industrie. Deux atouts forts qui s'inscrivent dans notre démarche ».

Découvrir le sport d'équipe

Le Big Tour, c'est aussi l'occasion de s'initier à la pratique du volley ball, un sport collectif beaucoup moins médiatisé que le rugby ou le foot, mais dans lequel la France excelle puisque son équipe s'est l'année dernière qualifiée jusqu'à la demi-finale de la coupe d'Europe. Pour Claude Berrard, Président du Stade Poitevin Volley Beach qui proposera des animations tout au long de la journée sur le site, « le volley a la caractéristique d'être vraiment un sport d'équipe. On est obligé de jouer ensemble Le principe est simple : une réception de la part d'un joueur qui envoie la balle sur le passeur qui doit lui-même faire une bonne passe sur l'attaquant qui marque le point. On peut être le meilleur joueur du monde, si ce dernier n'a pas une bonne réception et s'il n'a pas un bon passeur, il ne marquera pas. C'est cette complémentarité, cette entente qui crée la performance ».