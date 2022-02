Les EA et les ESAT, acteurs du changement dans le secteur protégé et adapté

« Les EA et les ESAT permettent d'apprendre à travailler différemment, avec bienveillance et en s'enrichissant de la diversité. Tout est pensé pour que chaque personne trouve sa place dans la structure », affirme Denis Charrier, directeur général du Réseau Gesat. Les Entreprises Adaptées (EA) sont des entreprises du milieu ordinaire qui ont pour spécificité d'employer majoritairement des travailleurs handicapés parmi ses effectifs de production (55% minimum). Les ESAT, désormais Établissements ou Services d'Accompagnement par le Travail (et non plus d'Aide par le Travail), sont des établissements médico-sociaux accessibles aux personnes en situation de handicap qui ne présentent pas, provisoirement ou définitivement, une autonomie suffisante pour travailler en milieu ordinaire.

La mixité et la différence constituent la richesse de Séquences Clés Productions

Cette année encore, l'EA Séquences Clés Productions présente une candidate aux Trophées Femmes en EA & en ESAT pour saluer sa valeur au sein de l'entreprise. Créée en 2010 par Axel Nilsson suite à sa rencontre avec la première femme pilote handicapée Dorine Bourneton, cette agence parisienne spécialisée dans la production audiovisuelle - la première en France - emploie aujourd'hui 22 personnes dont 14 en situation de handicap. Son président Ralph Buchter, qui avait remporté le prix HeForShe en 2020, a composé une équipe dirigeante mixte, avec notamment une directrice générale et une directrice artistique (les salaires les plus élevés sont versés à des femmes). « J'assume totalement de faire de la discrimination positive sur les postes clés lorsque c'est nécessaire. J'estime que les dirigeant.e.s ont une vraie responsabilité et un devoir d'exemplarité sur l'égalité femme-homme, c'est l'un des plus grands défis de notre société », déclare le dirigeant. Après avoir beaucoup travaillé avec les salariés sur leur montée en compétences en audiovisuel et en communication - secteurs très concurrentiels sur lesquels peu de personnes handicapées sont formées -, il souhaite désormais valoriser leur parcours en proposant la VAE avec des écoles de renom.

Reconnaître ces personnes comme des travailleurs et les récompenser sur leurs résultats

L'ESAT PLeyel propose elle aussi une candidate aux Trophées, mais aussi un candidat au prix HeForShe, qui récompense un homme pour son action engagée au profit de l'égalité femme-homme au sein de son entreprise. « Ces candidatures sont une façon pour nous de mettre en avant leur contribution et de leur montrer toute notre reconnaissance », indique Aurélie Stankovic, directrice adjointe du Pôle Territorial 93, dont l'ESAT PLeyel fait partie. « Nous candidatons depuis deux ans maintenant aux Trophées Femmes en EA & en ESAT afin de valoriser le parcours et les compétences professionnelles de celles dont la progression professionnelle nous semble la plus impressionnante et exemplaire », poursuit la dirigeante. La candidature au prix HeForShe « s'est faite spontanément pour saluer un engagement masculin en faveur de la justice sociale et contre toutes formes de discriminations, dont les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes. »

Spécialisée dans la fabrication et la livraison de plateaux-repas pour les déjeuners d'entreprises, l'ESAT PLeyel compte plus de 70 travailleurs en situation de handicap dont la plupart exercent dans des entreprises extérieures, d'où l'appellation d'ESAT « hors les murs ». « Nous sommes très attentifs au développement des compétences et de l'autonomie des personnes, au-delà de nos obligations légales », déclare son directeur général Denis Ogee, également à la tête de la Résidence Sociale. Des activités de soutien leur sont proposées au sein de l'ESAT : association de football, ateliers d'esthétique et de cuisine, aide à l'accès à l'information numérique, soutien scolaire... « Nous prenons le parti d'accompagner et de soutenir les personnes quels que soient leurs choix professionnels et personnels afin qu'elles se sentent libres ». Promotion de l'égalité femme-homme et de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, mixité... Des choix et « un état d'esprit » dont le dirigeant se dit fier.

