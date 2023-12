Prix Choose France : l’espagnol Amadeus remporte le prix « Innovation et technologies innovantes »

La promesse faite au sommet Choose France a été tenue : en 2022, le spécialiste des technologies du voyage a effectué 450 recrutements en France, puis 350 en 2023. Une véritable prouesse pour une entreprise qui a dû traverser depuis le début de la pandémie la crise du secteur du voyage, mais qui a fait le choix de poursuivre coûte que coûte ses investissements en recherche et développement pour rester compétitive.

À Sophia Antipolis, haut lieu de la French Tech azuréenne, le groupe européen développe en effet les solutions technologiques qui permettent chaque année à des millions de voyageurs à travers le monde de préparer leurs déplacements, d'effectuer leurs réservations, de payer et de s'enregistrer en ligne, mais aussi de passer les contrôles de sécurité, de gérer leurs notes de frais ou encore de planifier et de partager les détails de leurs voyages. Autant de gestes simples qui se sont imposés dans le quotidien des entreprises et des particuliers, mais qui nécessitent des développements constants afin de répondre aux nouveaux besoins des compagnies aériennes, des agences de voyage et des centrales de réservation en ligne. «Si la pandémie a profondément impacté le secteur du voyage, nous avons fait le choix de continuer à investir pour développer et déployer des technologies de nouvelle génération pour les compagnies aériennes, des intégrations basées sur l'IA Générative ou encore des solutions de paiement fluides et intégrées, explique Bertrand Poey, directeur général délégué d'Amadeus France. Cette stratégie courageuse, qui s'est traduite par des investissements constants en R&D à hauteur de 20% de notre chiffre d'affaires, nous a permis de sortir de la crise la tête haute, à la fois plus forts et plus compétitifs. »

Le choix de la France pour la R&D

Si le siège du groupe est à Madrid, Amadeus cultive une culture européenne depuis sa création il y a 36 ans par Air France, Iberia, Lufthansa et SAS. Sur les 18 000 personnes employées par le groupe dans le monde entier, 4300 travaillent en France : une centaine en région parisienne, une quarantaine près de Strasbourg et l'immense majorité près de Nice, entre Villeneuve Loubet et Sophia Antipolis. Dans cette région qui concentre de nombreuses entreprises des technologies du numérique, Amadeus a en effet installé dès 1987 son pôle d'ingénierie, véritable fer de lance du groupe. « Amadeus et la technopole ont grandi ensemble, profitant au fil des années de leurs succès respectifs, poursuit Bertrand Poey. Cet écosystème très porteur nous permet de monter des partenariats avec d'autres grands groupes, des établissements d'enseignement supérieur, des start-ups et des institutions. En France, nous trouvons des ingénieurs informaticiens qui sont très qualifiés et qui se distinguent par un excellent état d'esprit, mais nous bénéficions aussi de mesures fiscales qui soutiennent nos investissements, comme le crédit impôt recherche. »

Un prix Choose France pour attirer de nouveaux talents

Le 23 novembre, l'agence Business France a décerné au groupe espagnol - côté en Bourse à Madrid - le prix « Innovation et technologies innovantes », soulignant ainsi son rôle de catalyseur de l'écosystème de la French Tech de la Côte d'Azur. Une récompense qui met en lumière des choix d'investissements ambitieux, et qui permettra aussi de soutenir la marque employeur du groupe dans les années à venir. Car si le secteur du voyage retrouve aujourd'hui son niveau d'activité pré-Covid, la pandémie a profondément modifié le monde du travail, avec une compétition pour les talents de plus en plus globale notamment avec des entreprises technologiques plus connues du grand public. « Avec la généralisation du télétravail et du travail hybride, nous mettons la flexibilité au cœur de l'expérience de travail chez Amadeus, affirme Bertrand Poey. Ce Prix Choose France est une reconnaissance de notre engagement en faveur de l'innovation et des talents, et nous aidera à recruter dans les années à venir, notamment dans des domaines de pointe comme l'IA. »