Prix du livre La Tribune : les lauréats sont…

Les quatorze membres du jury* ont désigné les lauréats des quatre catégories** du Prix du livre. Sont récompensés :

Dans la catégorie FICTION :

Le Trésorier-payeur, de Yannick Haenel (Gallimard)

Dans la catégorie ESSAI :

Bifurcations. Réinventer la société industrielle par l'écologie ? de Pierre Veltz (l'Aube)

Dans la catégorie ENGAGE :

Le couple et l'argent. Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes, de Titiou Lecoq (L'Iconoclaste)

Dans la catégorie HYBRIDE :

Un homme sans titre, de Xavier Le Clerc (Gallimard)

La cérémonie s'est tenue à l'Hôtel de l'Industrie (Paris 6e), en présence de trois cents spectateurs venus découvrir le palmarès, écouter le neuropsychiatre Boris Cyrulnik puis Cynthia Fleury et Alexandre Viros débattre des propriétés de la lecture et de l'écriture, des « trésors des mots ».

« La tribune, c'est l'agora, là où nous pouvons débattre. La tribune également nous apprend à émettre un jugement, c'est-à-dire à nous défaire de la doxa des idées toutes faites (terreau des dictatures) et à garder notre liberté intérieure. Voilà pourquoi il était nécessaire de baptiser ce Prix du nom de La Tribune », s'est ainsi exprimé Boris Cyrulnik, questionné sur la « nécessité » de cette « fête des mots et des livres ».

Création de valeur et affirmation de valeurs

Pour rappel, cette première édition du Prix du livre La Tribune récompense des romans, des récits, des essais, des manifestes (publiés entre le 31 août 2022 et le 30 mars 2023) qui explorent les problématiques d'entreprise ; qui questionnent le fonctionnement de l'économie ; qui fouillent les enjeux de transformation - y compris managériale, sociale - auxquels toute l'entreprise (et ses parties prenantes), toute l'économie (planétaire comme territoriale) et donc toute la société sont confrontées.

Les ouvrages récompensés stimulent et enrichissent l'exercice responsable de l'économie ; ils proposent une matière singulière et utile pour toute conscience en général et tout décideur en particulier en quête d'un exercice éthique exigeant de ses responsabilités ; ils esquissent les contours d'un monde qui conjugue création de valeur au singulier et affirmation de valeurs au pluriel.

Rendez-vous en 2024 pour la deuxième édition.

*Tatiana de Francqueville, directrice générale de La Tribune ; Joël Tronchon, directeur RSE Europe de l'Oréal ; Mathieu Souquière, auteur, expert associé auprès de la Fondation Jean Jaurès ; Dominique Favario, chef d'entreprise, président du Festival Livres en Marches ; Salomé Berlioux, fondatrice de Chemins d'avenir ; Isabelle Boccon-Gibod, administratrice indépendante et photographe ; Sylvain Dekens, directeur d'investissement chez Latour Capital ; Marie-Catherine Boinay, business angel et administratrice indépendante ; Mathieu Menegaux, auteur et directeur de Brighthouse (BCG) ; Olivier Mousson, président de la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale ; Karine Dognin-Sauze, déléguée générale de l'IFA, Cécile Daclin-Bodet, directrice des affaires publiques RTE AURA.

Le jury est présidé par Denis Lafay (journaliste, conseiller éditorial de La Tribune en charge de son pôle Idées - Société, romancier et essayiste) ; Catherine Farin (scoute littéraire, senior advisor vivier administrateurs de Bpifrance) est secrétaire générale.

**Fiction récompense un roman en prise avec les réalités socio-économiques de la société - une fiction peut être politique et dire beaucoup de l'économie, de la finance, du travail, de l'entreprise, du management.

Essai distingue un travail d'analyses sociales, économiques, managériales, sociétales, qui propose des clés pour comprendre et « agir mieux ».

Engagé honore un essai, une enquête, un manifeste argumenté dont l'angle, le biais, le ton sont disruptifs, orientés, assumés comme tels - les jurés reconnaissent au texte qu'il est fondé, qu'il stimule les consciences, qu'il fait progresser le débat public.

Hybride met en lumière un(e) entrepreneur ou dirigeant(e) d'entreprise ou d'institution, qui est auteur(e) d'un roman ou d'un récit récompensé pour ses qualités littéraires.