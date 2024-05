Automobile : des milliers de manifestants chahutent la gigafactory de Tesla près de Berlin en Allemagne

Journée très chahutée pour Tesla en Allemagne. Plus d'un millier de manifestants écologistes ont de nouveau manifesté ce samedi contre le projet de la firme d'agrandir son usine de voitures électriques implantée depuis 2022 à Grünheide, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Berlin, selon la police.

Accompagné d'un important dispositif policier, les manifestants, 2.000 selon les organisateurs, ont brandi des banderoles avec différentes inscriptions comme « pour une meilleure vie au-delà du capitalisme », avec un dessin d'une voiture Tesla en train de brûler, ou « Grünheide dit non merci Tesla ».

Selon un vidéaste de l'AFP sur place, de petites bagarres entre quelques militants et des policiers ont eu lieu au tout début de la manifestation mais après quelques minutes, la situation s'est calmée.

Une mobilisation qui a démarré mercredi

Issus d'un collectif d'associations de protection de l'environnement, parmi lesquelles Extinction Rebellion, Nabu et Robin des Bois, les manifestants ont entamé depuis mercredi un week-end prolongé d'actions en établissant notamment un camp non loin de l'usine.

« Les gens qui vivent ici perdent leurs moyens de subsistance parce qu'ils n'ont plus d'eau potable, la qualité de l'eau se dégrade », a dit une militante de 49 ans, Katja Kühn, interrogée par l'AFP. « Globalement, nous savons aussi que nous n'avons pas besoin de plus de voitures électriques, mais que nous devons concevoir notre mobilité de manière totalement différente », a-t-elle ajouté.

Vendredi, plusieurs manifestants avaient déjà tenté de s'introduire sur le site de Tesla mais la police les avait repoussés. Un porte-parole des forces de l'ordre avait fait état de blessés des deux côtés.

Depuis février des militants écologistes s'insurgent régulièrement contre le projet d'agrandissement de l'usine Tesla. Ils appellent à la sécurité de « l'approvisionnement en eau » et à « une réelle protection du climat », en protestant contre les « solutions capitalistes bidon » d'Elon Musk.

Un site stratégique pour Tesla en Europe

Le milliardaire américain souhaite agrandir de 170 hectares l'usine de Grünheide afin d'y doubler la production, pour atteindre un million de véhicules électriques par an. Ce projet hérisse les écologistes et les habitants, qui s'inquiètent pour la forêt environnante et la nappe phréatique, ou encore d'une augmentation du trafic routier dans la région. Un référendum local s'y est opposé à 60%, mais à vocation seulement consultative.

Inaugurée en 2022, cette « Gigafactory », la seule de Tesla en Europe, occupe déjà environ 300 hectares, sur lesquels travaillent environ 12.000 personnes. C'est d'elle que sort le « Model Y », SUV phare de Tesla pour le marché européen. L'extension du site, sur laquelle aucune décision finale n'a été prise, a vocation à doubler la production. Aujourd'hui, sa capacité totale est de 500.000 unités par an, mais la production réelle serait autour de 250.000 voitures électriques annuelles.

Un incendie qui a paralysé l'usine Tesla en mars

Début mars, l'incendie d'un pylône électrique, revendiqué par un groupuscule d'extrême gauche, avait mis l'usine à l'arrêt pendant plusieurs jours. Une semaine après ce sabotage, le patron de Tesla, Elon Musk, était venu « soutenir » les salariés de l'usine et s'en prendre aux auteurs de l'incendie qu'il avait qualifiés « d'écoterroristes ».

L'entreprise américaine a estimé à plusieurs centaines de millions d'euros le préjudice lié à cet incendie. Cette facture salée s'est ajoutée à celle causée par un autre arrêt de la production entre le 29 janvier et le 11 février dernier. En cause : une pénurie de pièces due à l'allongement des itinéraires de transport maritime liée aux attaques des Houthis en mer Rouge.

En plus du préjudice économique, cet incendie a entraîné des retards de livraisons en Europe, alors même que le constructeur a publié de très mauvais chiffres de livraisons au départ de son usine en Chine qui alimente l'Europe en Model 3.

