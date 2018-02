Sports outdoor : un marché qui séduit de plus en plus

D'après une étude de l'Institut BVA, nous serions même 3 sur 4 à plébisciter ces sports de nature. Mais qu'en est-il exactement ? Tout de suite, le point.

De quoi parle-t-on ?

Depuis plus d'une décennie, le sport est devenu un véritable phénomène de santé publique. En 2015 déjà, ils étaient 2 483 323 français à posséder une licence pour les sports de nature. Et ce chiffre n'a fait que de s'accroître depuis.

Mais qu'entend-t-on vraiment par sports de nature ? En fait, on peut regrouper ces sports en plusieurs catégories distinctes :

Les sports d'eau (ski nautique, voile, rafting, plongée, nage ou kitesurf..).

Les sports terrestres (motoneige, ski, VTT, quad, cyclisme...).

Les sports aériens (saut en parachute, parapente, deltaplane...).

Considérant l'ensemble de ces sports de nature, on pourrait penser qu'ils ne sont pratiqués que dans certaines régions de France. Les atouts géographiques de certains territoires français les placent en effet en parfaite position pour attirer une majorité de sportifs. C'est le cas notamment de la Haute-Savoie pour les sports terrestres de montagne.

Néanmoins, l'ensemble du territoire français est maintenant concerné. On peut désormais faire du saut en parachute en tandem à quelques pas de la capitale ou même du ski nautique sur la Seine ! Ces activités vous sont proposées par une multitude de sociétés spécialisées comme Sport-Découverte.com, proposant à la fois des prestations outdoor et indoor, partout en France.

Une diversité de prestations pour tous les goûts

Face à l'engouement constaté pour ces sports outdoor, les entrepreneurs ont bien compris qu'ils avaient tout intérêt à diversifier leurs prestations. On ne compte plus aujourd'hui le nombre de sports outdoors ouverts aux particuliers, de plus en plus jeunes. Ceux-ci se veulent également de plus en plus techniques.

En termes de popularité, on dénote une large préférence pour les sports terrestres, pratiqués en règle générale tout au long de l'année, en week-end ou le temps des vacances. Quant aux sports aériens, c'est LA grande tendance du moment. C'est pourquoi sur le web comme en boutique, on trouve de nombreux packages destinés aux amateurs de sensations fortes, notamment des boxs spéciales sport.

Le concept est simple : proposer non pas une mais une centaine d'activités de nature au choix. Un large panel d'activités parmi lesquelles le propriétaire doit faire un choix en fonction de ses préférences personnelles. Il s'agit là de faire découvrir encore davantage les sports de nature aux particuliers.

Appréciés pour leur originalité, les sports outdoor ont le vent en poupe chez les particuliers de tous âges. Il y a fort à parier que cette tendance n'ira qu'en évoluant dans les prochaines années. Si vous ressentez l'envie de vous lancer pour vous rapprocher de la nature, vous savez ce qu'il vous reste à faire.