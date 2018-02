Bénéfice "sensationnel" pour Amazon, l'action bondit (après avoir gagné 50% en trois mois)

Amazon.com a publié jeudi un bénéfice trimestriel de près de deux milliards de dollars (1,6 milliard d'euros), le plus important de son histoire, profitant du succès de son offre payante "Prime" pendant la période des fêtes et aussi de la réforme fiscale votée en décembre aux Etats-Unis.

Le titre du géant américain du commerce en ligne s'adjugeait 6,4% dans les échanges d'après-Bourse à Wall Street, après avoir clôturé la séance régulière sur un gain de 4,2%.

Des chiffres extraordinaires

Le bénéfice du quatrième trimestre a plus que doublé, à 1,86 milliard de dollars, soit 3,75 dollars par action, contre 749 millions (1,51 dollar/action) un an plus tôt. Ce résultat intègre un gain provisoire d'environ 789 millions de dollars lié à la baisse des taux d'imposition. Hors exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 2,16 dollars par action, bien supérieur au consensus qui était de 1,85 dollar selon Thomson Reuters I/B/E/S.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 38% à 60,45 milliards de dollars, là aussi un record qui dépasse la prévision moyenne des analystes.

"Encore un trimestre sensationnel pour Amazon", commente Daniel Ives, analyste chez GBH Insights. "Le groupe a semble-t-il capté environ 50% de toutes les ventes en ligne pendant la période des fêtes."

"Prime", Alexa, cloud, séries TV... Amazon a plus d'un atout dans sa poche

Pour gagner et fidéliser les Américains à son service payant "Prime", Amazon utilise la livraison rapide, des séries télévisées exclusives sur son site internet et le lancement de nouvelles technologies, comme son assistant vocal Alexa. Quelque 60 millions de personnes, pas loin de la moitié des foyers américains, ont souscrit diverses formules de Prime qui permettent au groupe de Seattle de réaliser de confortables marges.

"Nos projections pour Alexa en 2017 étaient très optimistes, et nous les avons nettement dépassées", a déclaré Jeff Bezos, le fondateur et PDG d'Amazon, dans un communiqué. "On ne voit pas souvent des surprises positives de cette ampleur."

De lourds investissements à venir

Le chiffre d'affaires d'Amazon Web Services, la filiale en pleine croissance de services sur le cloud, a bondi de 44,6% à 5,11 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 5,0 milliards.

Pour le trimestre en cours, Amazon dit prévoir un bénéfice d'exploitation compris entre 300 millions et 1 milliard de dollars, soit moins que le consensus qui est actuellement à 1,5 milliard selon le cabinet d'analyse FactSet Street Account.

"On a encore de lourds investissements à faire", a expliqué le directeur financier Brian Olsavsky lors d'une conférence téléphonique.

"Maîtrise des coûts impressionnante"

Amazon poursuit son expansion à l'international, segment où il a doublé sa perte d'exploitation au quatrième trimestre, à 919 millions de dollars, et a vu ses effectifs mondiaux grimper de 66% en un an à 566.000 salariés à plein temps, grâce à des embauches nombreuses et à la reprise en août des supermarchés Whole Foods Markets aux Etats-Unis. Les analystes estiment que le groupe a dépensé au moins 4,5 milliards de dollars en 2017.

"Les ventes et les marges sont nettement meilleures que prévu et la maîtrise des coûts est impressionnante, c'est cela qu'on retient", commente Michael Pachter, analyste chez Wedbush Securities.

L'action Amazon a gagné plus de 50% depuis le début du quatrième trimestre, à comparer à une hausse de 12% de l'indice S&P-500 à Wall Street, contribuant à faire de Jeff Bezos l'homme le plus riche du monde.

(avec Reuters)