Dans la Manche, les prélèvements sanguins acheminés par drones

Coqueluche des forces de sécurité, le drone commence à gagner ses galons dans la logistique médicale. Plusieurs pays d'Afrique livrent déjà des lots de vaccins et de médicaments par la voie des airs à des communautés isolées, avec le soutien de l'Unicef. En France aussi, le secteur sanitaire s'intéresse de très près à ce domaine encore exploratoire du drone « de transport » - appelé ainsi par opposition au drone de surveillance devenu monnaie courante.

A ce stade, aucun engin ne vole de manière régulière. Mais un peu partout, des établissements hospitaliers et des laboratoires éprouvent les capacités de ces objets volants zéro émission capables de s'affranchir des distances... et des bouchons. « On est au début de l'histoire. Mais il est certain que les acteurs de la santé feront partie des tous premiers utilisateurs professionnels du drone de transport pour des raisons évidentes liées à l'urgence », pronostique Gauthier Dhaussy, co-fondateur de la startup rouennaise Delivrone qui s'est fait une spécialité du transport médical.

Une expérimentation d'une ampleur inédite

Dans cette course à l'envol, le groupe d'analyses biologiques français Cerba Healthcare, présent dans plusieurs pays d'Europe et d'Afrique, a pris une longueur ou plutôt une hauteur d'avance. Depuis plus d'un an, l'antenne normande de son réseau Cerballiance (700 laboratoires en France et à la Réunion) mène avec Delivrone une expérimentation d'une ampleur inédite entre ses laboratoires de Granville et de Saint-Lô. Deux localités distantes d'une soixantaine de kilomètres.

Objectif : vérifier qu'un drone (ici un Vtol autonome qui décolle comme un hélicoptère et vole comme un avion) est capable d'acheminer des tubes de sang d'un point A à un point B avec un niveau de sécurité optimal. Le tout supervisé à distance par un télé-pilote. Après plusieurs vols de jour et de nuit sans casse dans le climat venteux de la côte normande, ce test grandeur nature entre dans sa dernière phase. Cette fois, il s'agit d'effectuer des allers-retours quotidiens pendant trois semaines. « Ce sera l'ultime étape avant la mise en production effective que nous espérons à la mi 2024 », indique Antoine Prigent, patron de Cerballiance Normandie Ouest.

« Une modalité de transport comme une autre »

Si rien ne vient bousculer ce calendrier, Cerba Healthcare devrait être le premier acteur de la santé à obtenir l'autorisation de la DGAC pour une tournée régulière par la voie des airs. Une seconde pourrait voir le jour rapidement entre les hôpitaux de Verneuil-sur-Avre dans l'Eure et de L'Aigle dans l'Orne où une autre expérimentation est en cours. Mais le directeur scientifique du groupe, Jérôme Sallette, table déjà sur un déploiement beaucoup plus large. « Le drone va devenir une modalité de transport comme une autre, anticipe t-il. Cela va permettre de panacher notre mix logistique partout où nous aurons identifié des besoins aussi bien dans les zones peu accessibles qu'en milieu urbain ».

De son côté, Antoine Prigent compte sur les évolutions techniques et réglementaires pour ouvrir le champ des possibles. « La réglementation tend à s'assouplir et l'autonomie ainsi que les capacités d'emport des drones s'améliorent », observe t-il. Le test mené entre Saint-Lô et Granville a ainsi montré qu'un Vtol était capable d'emporter en une fois quelque 150 tubes, soit l'équivalent des bilans d'une cinquantaine de patients. Qui sait si les drones ne deviendront pas, demain, les premiers « véhicules » logistiques des laboratoires et des hôpitaux ?