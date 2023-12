Drones : la startup havraise Drone XTR emporte le marché de la surveillance des aéroports

C'était l'un des plus gros marchés publics de détection de drones civils jamais lancé en France. Autant dire qu'il était très convoité. La Direction des services de la navigation aérienne (DSNA) vient de confier au Havrais Drone XTR le soin de détecter les intrusions de drones dans le ciel des huit premiers aéroports régionaux (Nice, Beauvais, Nantes, Toulouse...). L'entreprise forte de seulement cinq salariés a emporté, pour 5 ans, ce contrat à 7,2 millions d'euros au nez et à la barbe de Thales et de Cerbair entre autres.

Cette victoire de David contre les Goliath pour reprendre la formule employée par le média Intelligence Online a suscité un peu d'étonnement dans la filière. « Nous sommes un petit poucet qui fait du bruit », commente dans un sourire son responsable commercial, Marin David, manifestement pas fâché d'avoir réussi ce qu'il appelle « un vrai coup ».

« Nos systèmes ont fait leurs preuves »

Méconnue du grand public, Drone XTR a été fondée en 2014 par Jean-François Adam avec le soutien d'un homme d'affaires havrais. Malgré sa petite taille, la startup jouit d'une solide antériorité dans la détection d'engins volants sans pilote. Sa solution « de contrôle aérien à basse hauteur » équipe aujourd'hui plus d'une soixantaine de sites privés sensibles : établissements industriels, centrales nucléaires, parcs d'attraction, résidences de VIP.... « Son système totalement passif et indétectable permet une installation directement sur le site et est capable de détecter toute irruption d'un drone dans un espace aérien, dans un rayon de 10 km », vante-t-on au sein du cluster Normandie Aeroespace dont Drone XTR est un membre actif.

Parmi ses références, on trouve notamment la couverture de la totalité des 10.000 hectares de la zone industrielle du Havre. Sur la seule année 2023, la société se flatte d'avoir à son actif le repérage de 150.000 drones dans le ciel français. « Nos systèmes ont fait leurs preuves, en particulier sur des zones qui se situent à proximité des aéroports concernés. On peut penser que cela a rassuré la DSNA », risque Marin David. « Pour certains aéroports, nous n'aurons qu'à ouvrir un accès à nos systèmes pour fournir les informations de vols de drones », précise Jean-François Adam en écho.

Un dispositif H24 anti-collision

A charge maintenant pour Drone XTR de déployer ses capteurs aux abords des tarmacs. La société estime qu'il en faudra entre 3 et 6 pour chaque aéroport « en fonction de la longueur de la zone d'approche des avions ». Une fois les antennes installées, les données concernant les intrusions (numéro de série du drone, heure et position GPS de son décollage, vitesse et périmètre de vol...) seront communiquées en temps réel au contrôle aérien. Et ce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce au système de télésurveillance de Seris Sécurité, co-traitant du contrat. Le tout dans l'objectif de prévenir les collisions avec les aéronefs que la prolifération des drones rend de moins en moins hypothétiques.

En attendant, les lignes téléphoniques de la startup sonnent souvent occupées en ce moment. « Depuis que nous avons été retenus, nous sommes approchés par d'autres aéroports d'Asie et du Moyen Orient notamment », signale son responsable commercial avec gourmandise. Une façon de se placer sur la piste d'envol.