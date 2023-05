Données des océans : Sinay fait parler le monde du silence

Numériser les océans. Jacques-Yves Cousteau en aurait rêvé, Sinay le fait. Depuis trois ans, ce discret bureau d'études normand spécialisé dans la data maritime radiographie toutes les mers du globe. Rien ou presque de ce qui se passe sur ou sous la surface de l'eau n'échappe à ses radars qu'il s'agisse des émissions de CO2 des navires de commerce, des événements météo ou des habitudes migratoires des dauphins. Son carburant : la formidable masse de données maritimes que nous transmettent en continu les constellations de satellites et les millions de capteurs publics et privés disséminés à travers la planète. Son équipe (80 collaborateurs) a accumulé un gisement de 350 téraoctets jusqu'à ce jour : un niveau record dans la spécialité.

La data en guise de boussole

« Lorsqu'un indicateur manque, nous menons nos propres campagnes de mesure. Nous sommes l'une des seules sociétés à pouvoir revendiquer 20.000 heures de sorties en mer par avion, bateau et drone », précise son PDG et co-fondateur Yanis Souami. La PME ne se borne pas à un travail de collecte. Pour traiter ces montagnes de renseignements difficilement décryptables en l'état, ses ingénieurs ont développé une soixantaine d'algorithmes d'intelligence artificielle. Leur vocation ? « Raffiner » les données brutes pour les transformer en modèles physiques, statistiques ou prédictifs avec pour ambition de rendre l'économie bleue « plus intelligente et plus durable ».

Les domaines d'applications sont vastes. Ils vont de l'optimisation du routage des navires, à la réduction de la congestion portuaire, en passant par la modélisation d'impacts sur la faune et la flore, le calcul de l'empreinte carbone d'un conteneur ou encore la sécurisation des travaux en mer. Un secteur avide de data depuis le boom de l'éolien marin.

« Mal planifiée une intervention peut coûter très cher à un port, ou un exploitant de navire d'installation d'éolienne offshore, dont le coût à la journée s'échelonne entre 200.000 et 400.000 euros. Nos API's l'aident à choisir la bonne fenêtre météo ou celle qui sera la moins traumatisante pour la biodiversité marine », rappelle Yanis Souami à titre d'exemple.

Du vent dans les voiles

Manifestement, l'offre de Sinay répond à la demande. En croissance de 50% par an depuis le lancement de sa plateforme logicielle en 2019, le bureau d'études (5,2 millions d'euros de chiffre d'affaires) labellisé par la fondation Solar Impulse a atteint la rentabilité en un temps record. Il peut déjà compter sur un solide réservoir de clients en France et en Europe. Parmi ceux-ci, citons des établissements portuaires (Haropa Port, Nantes-Saint Nazaire...), des armateurs (CMA CGM, Bourbon...), des câbliers (Nexans, Alcatel Submarine...), des concessionnaires de parcs éoliens marins (EDF, Iberdrola...), ou encore des logisticiens maritimes, des universités et des gestionnaires d'aires marines protégées.

Ces succès en appellent d'autres. A l'occasion de la Singapore Maritime Week qui s'est tenue il y a quelques jours, Yanis Souami a finalisé une levée de fonds de 5 millions d'euros auprès d'investisseurs originaires du vieux continent, de Hong Kong, de Singapour et des Etats-Unis. Cet apport d'argent frais doit lui permettre de réaliser quelques recrutements complémentaires en océanologie, biologie marine et IA mais aussi de se projeter en dehors des frontières européennes. « Nos partenaires américains et asiatiques vont nous aider à mieux comprendre les écosystèmes locaux », se félicite-t-il.

Les perspectives sont engageantes. Selon l'OCDE, l'économie maritime mondiale représentera en 2030 un marché de 3.000 milliards de dollars, le double de ce qu'elle pesait vingt ans plus tôt. Autant dire qu'un océan d'opportunités s'ouvre devant cette PME qui fait parler le monde du silence.