Feu vert de Bruxelles au rachat de NXP par Qualcomm

C'est un feu vert. La Commission européenne (CE) a autorisé Qualcomm à racheter NXP Semiconductors pour 38 milliards de dollars (28 milliards d'euros), mais sous conditions. L'exécutif européen avait ouvert une enquête approfondie sur cette opération, mais elle s'est dite jeudi satisfaite des arrangements proposés par le fondeur Qualcomm.

"Nous utilisons nos téléphones intelligents pour des usages très divers et aussi de plus en plus aujourd'hui en tant que portefeuilles mobiles pour payer des tickets de transport ou réaliser d'autres paiements sécurisés", dit la commissaire Margrethe Vestager, chargée de la politique de concurrence, dans un communiqué.

"Grâce à cette décision, nous faisons en sorte que, malgré le rachat de NXP par Qualcomm, les consommateurs continuent à profiter des avantages de ces technologies innovantes à des prix compétitifs".