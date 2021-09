Adecco poursuit sa croissance externe et rachète QAPA pour 65 millions d'euros

Moins de deux mois après l'acquisition d'Akka Technologies, Adecco poursuit sa croissance externe en rachetant la plateforme de recrutement QAPA. Le géant du travail intérimaire débourse ainsi 65 millions d'euros afin de se renforcer dans le recrutement en ligne pour le travail intérimaire. La transaction doit être finalisée vers la fin du troisième trimestre, selon le géant mondial. Au montant initial pourront s'ajouter des versements en quatre tranches, pour un montant non divulgué, au gré des performances jusqu'en 2023.

Le recrutement numérique fait partie des grands axes de croissance d'Adecco, a rappelé le groupe dans un communiqué.

"Nous voyons cette acquisition de QAPA comme un pas important pour élargir notre offre pour nos clients avec une solution de pointe 100% en ligne focalisée sur le placement (de personnel) flexible", a déclaré le directeur général d'Adecco, Alain Dehaze, cité dans le texte.

Née en 2017, la plateforme QAPA propose aux candidats des offres de mission intérimaire par email, SMS et message vocal une fois leur CV téléchargé et analysé, indique QAPA sur son site. Elle compte plus de 500 clients allant des petites et moyennes entreprises aux grands groupes, avec une base d'environ 4,5 millions de travailleurs, souligne Adecco.

La plateforme, qui fait partie de la sélection French Tech 120 regroupant les entreprises technologiques les plus prometteuses du pays, s'appuie sur l'intelligence artificielle pour proposer offres et profils aux candidats et entreprises.

"On le voit surtout en ce moment, on fait face à des problèmes d'ajustement entre l'offre et la demande d'emploi. Cette technologie doit nous permettre d'avoir un meilleur ajustement, un ajustement précis. Avec des propositions de plus en plus individualisées", a déclaré à l'AFP Alexandre Viros, président France d'Adecco.

Un marché en voie de consolidation

De fait, le recrutement en ligne est occupé par des géants du secteur, telles les plateformes Linkedin, Indeed, KelJob, mais aussi, présents sur l'intérim le concurrent Manpower. Tous doivent miser sur l'effet de réseau du Web et des offres commerciales attractives pour augmenter leurs bases d'emplois disponibles et prendre les parts de marché.

A la sortie de la crise Covid-19, les recrutements dans les entreprises, qui ont du se séparer de collaborateurs pendant la pandémie, sont aussi devenus des enjeux cruciaux pour la reprise.

Lire aussi 9 mnRecrutement : l'engagement des salariés, clef de la guerre des talents

Adecco accélère le rythme de ses acquisitions

Aussi, selon Adecco, il y a deux options pour s'adapter aux changements actuels du marché : "Soit on travaille en interne, soit on s'associe aux meilleurs du secteur pour aller très très vite", a-t-il expliqué pour justifier le choix de s'allier à cette "pépite française".

La France représente en effet le plus gros marché du numéro un mondial du travail temporaire. Le groupe s'attend à d'importantes synergies notamment en déployant l'offre de QAPA à travers son propre réseau et sa base de candidats. Il compte initialement se concentrer sur les gros clients.

Fin juillet, Adecco avait déjà annoncé l'une des plus grosses acquisitions de son histoire avec le rachat du français Akka Technologies, valorisé à 2 milliards d'euros. L'opération vise à créer le "deuxième acteur mondial de l'industrie intelligente", avec près de 50.000 consultants et 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mauro Ricci, le patron et fondateur d'Akka Technologies, avait en effet justifié cette opération par la complémentarité des activités des deux entreprises. Cotée en Bourse, l'entreprise qu'il dirige est plutôt centrée sur l'Europe alors que Modis est davantage implantée en Amérique du Nord et en Asie.

Une semaine plus tard, Adecco a dévoilé des négociations exclusives avec le fonds d'investissement français Perceva pour reprendre le cabinet français de conseils en ressources humaines BPI Group. Ce rachat s'inscrit dans une grande réorganisation de ses activités de gestion des talents et transitions de carrière, qui vont être regroupées sous la marque LHH, que cette acquisition doit encore renforcer, a précisé Adecco. Créé en 1984, ce cabinet de conseils en ressources humaines emploie 300 personnes et génère environ 40 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, a détaillé le groupe suisse dans le communiqué.

A côté, QAPA est une petite acquisition, mais qui est "ciblée", d'après les analystes de Jefferies dans un commentaire boursier, qui représente, selon leurs calculs, "légèrement moins de 1%" de bénéfice par action supplémentaire. Après avoir ouvert en légère hausse, l'action Adecco se repliait de 0,16% à 11h30, à 51,30 francs suisses.

QAPA, qui emploie actuellement une soixantaine de personnes, a réalisé un chiffre d'affaires sur 12 mois de 45 millions d'euros entre fin juin 2020 et fin juin 2021, a précisé Adecco.

(Avec AFP)