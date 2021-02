Le Next40 et le French Tech 120 renouvelés d'un quart en 2021

Les champions 2021 de la tech française sont connus. Après plusieurs reports dus à la crise du Covid-19, le secrétaire d'Etat à la Transition numérique, Cédric O, a annoncé lundi 8 février le nom des startups qui composent la nouvelle promotion du Next40, qui regroupe les entreprises les plus performantes et prometteuses de la French Tech, ainsi que les 80 qui complètent cette liste pour former le French Tech 120.

Inspirés du CAC40 et du SBF120 -sans en avoir, de très loin, les performances économiques-, ce classement est en fait un tremplin qui permet aux pépites sélectionnées de bénéficier, pendant un an reconductible, d'un accompagnement sur-mesure pour les aider à devenir des vrais champions de l'économie. L'objectif : faciliter leur hyper-croissance en leur ouvrant grand les portes de l'appareil d'Etat via 60 conseillers chargés de répondre à leurs besoins auprès des administrations -Ursaff, impôts-, des organismes comme l'INPI -pour la propriété intellectuelle- et des institutions comme Bpifrance, Business France ou encore Euronext pour leur financement et leur internationalisation.

Lire aussi : Le Next40 et le FrenchTech120, un "accélérateur de business" pour les startups

12 nouveaux entrants dans le Next40 dont 9 issus du French Tech 120 et trois nouvelles pépites

Dans le détail, le French Tech 120 accueille 33 nouvelles entreprises, et trois d'entre elles intègrent directement le Next40. Il s'agit de la space tech toulousaine Kineis, qui a réussi une méga-levée de fonds de 100 millions d'euros en début d'année 2020, et des parisiens Skeepers (nouveau nom de Avis Vérifiés), et du réseau social Yubo, qui ambitionne d'être le premier français à percer dans l'univers...