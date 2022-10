Cloud de confiance : La Poste, Dassault Systèmes et Bouygues Telecom lancent une offre « 100% française »

Une offre 100% française se lance dans la bataille du cloud de confiance. La filiale numérique du groupe La Poste Docaposte, l'expert des logiciels 3D Dassault Systèmes, l'opérateur Bouygues Telecom et la Banque des territoires, ont en effet annoncé ce mercredi qu'ils s'associaient pour développer une offre française d'informatique dématérialisée. Une offre concurrente de celles d'autres acteurs français, comme Orange, Capgemini, Thales ou Atos, qui ont choisi s'allier avec des géants américains. Microsoft s'est en effet allié avec Orange et Capgemini pour lancer Bleu, Google travaille avec Thales pour proposer S3ns, et Amazon, leader du marché mondial du cloud, s'est, selon le JDN, rapproché d'Atos. Des alliances qui suscitent des polémiques en raison du risque juridique qui les accompagne face aux lois extraterritoriales américaines, notamment le Cloud Act et la loi FISA.

Une offre destinée aux acteurs économiques et institutionnels français

Encore soumis à l'approbation des autorités de la concurrence, ce projet français est baptisé Numspot. Il est destiné « prioritairement aux acteurs économiques et institutionnels français » dans des secteurs sensibles (public, santé, finance). Il devrait voir le jour en 2023 « avec l'ambition de devenir l'offre de référence de cloud de confiance », selon un communiqué du consortium.

Cette nouvelle offre Numspot reposera sur l'infrastructure cloud d'Outscale, filiale de Dassault Systèmes qui bénéficie déjà de la qualification SecNumCloud délivrée par l'Anssi, l'agence publique qui veille sur la sécurité informatique française. Elle fournira également un accès aux « solutions de confiance numérique de Docaposte », l'entreprise chef de file du projet, qui propose notamment des systèmes de vérification d'identité à distance, de signature électronique et d'archivage numérique.

« Docaposte contribuera à la réussite de Numspot par sa compréhension fine des attentes de la sphère publique et du secteur de la santé, par sa capacité à accompagner la transformation des organisations ainsi que par son expertise reconnue dans les services de confiance numérique », a déclaré Olivier Vallet, le PDG de Docaposte, cité dans le communiqué.

Cette annonce intervient alors que le patron de l'Anssi, Guillaume Poupard a récemment déclaré au Sénat que les acteurs français du numérique ne sont « pas capables de développer un cloud de haut niveau avec des technologies exclusivement françaises ».

