Intelligence artificielle : Microsoft met 19,7 milliards de dollars pour avaler Nuance Communications

Grosse journée en termes d'acquisitions. Alors qu'en France, Veolia et Suez ont trouvé un compromis pour que le premier achète le second, une acquisition colossale a été annoncée de l'autre côté de l'Atlantique. Le géant de l'informatique Microsoft a, en effet, fait état de l'acquisition de Nuance Communications, spécialisée dans l'intelligence artificielle et la télémédecine, pour un montant de 19,7 milliards de dollars (16,5 milliards d'euros), dette incluse. Payée en cash, l'opération, qui doit être finalisée d'ici la fin 2021, a été fixé à un prix de 56 dollars par action, soit une prime de 23% sur le cours de clôture de Nuance de vendredi.

Nuance, une société fondée en 1992 et basée à Burlington près de Boston (Massachusetts, est), est spécialisée dans les solutions d'intelligence artificielle de conversation, les secteurs de la santé, des services financiers, et des télécommunications. Elle offre notamment des services de retranscription des échanges oraux lors de téléconsultations.

Le groupe, qui employait plus de 7.100 personnes au 30 septembre, a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 1,48 milliard de dollars.

La deuxième plus grosse acquisition de l'histoire de Microsoft

Il s'agit de la deuxième plus importante acquisition pour Microsoft après l'achat de LinkedIn en 2016 pour 27 milliards de dollars. En Bourse, le titre Nuance s'envolait de 23% à 56,05 dollars dans les transactions électroniques précédant l'ouverture de Wall Street, pendant que Microsoft était relativement stable.

Cette acquisition ne marque pas le début du partenariat entre Microsoft et Nuance, collaborant ensemble depuis 2019 dans la télémédecine, un secteur qui a connu son essor à la faveur des confinements à travers le monde, en raison de la pandémie de Covid-19. Le géant de Redmond a notamment intégré l'an dernier à son logiciel de communications Teams le programme Dragon Ambient eXperience de NuanceCommunication qui permet la retranscription des conversations médicales à distance.

L'actuel PDG de Nuance Mark Benjamin restera à la tête du groupe, précise le communiqué de Microsoft. Il sera placé sous la responsabilité du vice-président exécutif de la branche cloud et intelligence artificielle de Microsoft, Scott Guthrie.

L'annonce de cette acquisition par Microsoft survient quelques mois après le rachat de ZeniMax, la maison-mère de l'éditeur de jeux videos Bethesda Softworks, par le géant américain de l'informatique, pour 7,5 milliards de dollars, en septembre dernier.