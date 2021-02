Microsoft hébergeur des données santé des Français ? "Niet ! " dit l'Assurance maladie

La CNAM consteste le choix du géant américain Microsoft, choisi sans appel d'offres début 2019 pour héberger le Health Data Hub, gestionnaire désigné de ce fichier agrégeant la gigantesque masse de données de la Sécu, des hôpitaux ou des soignants libéraux, entre autres. (Crédits : DR)

Livrer le mégafichier des données de santé françaises -sans doute le plus important au monde- à la multinationale américaine "non soumise exclusivement au droit européen"? La pilule ne passe toujours pas pour le conseil d'administration de la Caisse nationale d'Assurance maladie (CNAM). Lequel ne s'est pas privé d'exprimer ses désaccords sur ce projet et d'alerter sur les enjeux de souveraineté nationale et de confiance des assurés sociaux.