Microsoft renonce à son siège d'observateur au conseil d'administration d'Open AI

Microsoft renonce à son siège d'observateur au sein du conseil d'administration d'OpenAI. Le géant américain estime que sa présence est rendue obsolète par l'amélioration significative de la gouvernance de la société d'intelligence artificielle (IA). Microsoft a invoqué les nouveaux partenariats, l'innovation et la croissance de la clientèle observés depuis le retour de Sam Altman pour justifier l'abandon du siège.

« Au cours des huit derniers mois, nous avons constaté des progrès significatifs de la part du nouveau conseil d'administration et nous sommes confiants dans la direction de l'entreprise. Compte tenu de tout cela, nous ne pensons plus que notre rôle limité d'observateur soit nécessaire », indique Microsoft dans une lettre à OpenAI le 9 juillet.

Pour rappel, le groupe américain occupait un siège sans droit de vote au conseil d'administration d'OpenAI depuis novembre dernier, lorsque Sam Altman avait été débarqué puis réintégré au poste de directeur général de la start-up créatrice du logiciel ChatGPT. Lors de cette séquence, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, avait estimé « très clair que quelque chose (devait) changer dans la gouvernance » d'OpenAI.

13 milliards de dollars dans OpenAI

Le conseil avait finalement été renouvelé, seul un administrateur conservant son siège, à savoir le patron du réseau social Quora, Adam D'Angelo. Désigné président, en remplacement de Greg Brockman, Bret Taylor avait confirmé que le nouveau conseil, qui ne comptait que trois administrateurs, accueillerait d'autres membres à l'avenir. Outre Bret Taylor, il est composé de l'ancien secrétaire au Trésor Larry Summers.

Le géant de l'informatique avait investi environ 13 milliards de dollars dans OpenAI depuis le début de leur partenariat en 2019. Les deux entreprises commercialisent des services d'IA pour les développeurs et les particuliers, et rivalisent avec Google et les autres géants de la tech dans ce domaine.

Mais Microsoft n'avait jusqu'à novembre dernier pas de représentation au conseil. Ce siège d'observateur a notamment permis à Microsoft d'assister aux réunions du conseil d'administration d'OpenAI et d'accéder à des informations confidentielles.

Il avait attiré l'attention des autorités de régulation des deux côtés de l'Atlantique. Le rapprochement entre les deux groupes avait en effet suscité l'inquiétude des autorités de la concurrence en Europe, en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

Bruxelles continue d'étudier l'investissement de Microsoft dans OpenAI

Fin juin, la Commission européenne a expliqué que l'UE continuait d'examiner l'impact du partenariat entre Microsoft et OpenAI sur la concurrence dans le marché en pleine expansion de l'intelligence artificielle, malgré l'arrêt d'une première procédure.

Le gendarme européen de la Concurrence avait annoncé en janvier qu'il allait vérifier si l'investissement du géant de la tech dans le pionnier de l'IA générative pouvait faire l'objet d'un examen au titre du règlement de l'UE sur les concentrations. Il a finalement annoncé le 28 juin qu'il ne pouvait pas établir de contrôle de Microsoft sur OpenAI.

« La question clé était de savoir si Microsoft avait acquis un contrôle durable sur OpenAI. Après un examen approfondi... Nous avons conclu que, en l'état, ce n'était pas le cas », a déclaré la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager. « Nous fermons donc ce chapitre. Mais l'histoire n'est pas terminée », a-t-elle expliqué.

L'UE a néanmoins réclamé de nouvelles informations à Microsoft sur l'accord entre les deux entreprises « pour comprendre si certaines clauses d'exclusivité pourraient avoir un effet négatif sur la concurrence », a précisé Margrethe Vestager.

Les régulateurs américains et britanniques examinent également ce partenariat, dans le contexte d'une inquiétude grandissante sur la domination du marché de l'IA par une poignée de géants. L'autorité américaine de la concurrence (FTC) a annoncé une enquête sur les investissements de plusieurs milliards de dollars réalisés par Microsoft, Google et Amazon dans les principales start-up d'IA générative, OpenAI et Anthropic.

Apple, qui devait à son tour obtenir un siège d'observateur au conseil d'administration d'OpenAI, a renoncé à celui-ci dans la foulée du retrait de Microsoft, ont rapporté plusieurs médias.

(Avec agences)