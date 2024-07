Microsoft va investir plus de 2 milliards d'euros dans des data centers en Espagne

Microsoft va investir 2,2 milliards d'euros dans un nouveau projet de data centers en Aragon, a annoncé ce mercredi le gouvernement de cette région du nord-est de l'Espagne, qui ambitionne de devenir un centre névralgique de l'informatique dématérialisée. Cette enveloppe, qui s'ajoute à d'autres projets déjà annoncés ces dernières années dans ce secteur par le géant américain, porte à 6,7 milliards le montant total des investissements prévus par le groupe dans la région, a précisé le président régional, Jorge Azcón, lors d'une conférence de presse.

Microsoft avait annoncé en octobre ce projet de nouveaux data centers, destinés à « fournir des services d'informatique dématérialisée aux entreprises et aux organismes publics européens ». A l'époque, le groupe n'avait pas précisé le montant de cet investissement.

Une région avec de fortes capacités électriques

« Il s'agit d'une grande nouvelle pour l'économie aragonaise », s'est félicité lors d'une conférence de presse Jorge Azcón, mettant en avant les fortes retombées économiques attendues. Cela va créer un « effet d'appel » pour attirer d'« autres entreprises », a-t-il affirmé.

Selon une analyse du cabinet IDC, citée par le groupe américain, le nouveau projet de data centers, implantés sur un « campus » de 88 hectares, pourrait entraîner la création de 2.100 postes de travail sur la période 2026-2030.

« Ces centres de données vont jouer sans aucun doute un rôle fondamental en tant que premier maillon d'une chaîne de valeur vertueuse, qui générera des investissements, de l'innovation et une gamme plus large de services numériques dans notre communauté », a jugé mercredi Jorge Azcón.

Les grands opérateurs technologiques multiplient depuis des mois les investissements dans les centres de données, où sont abrités les serveurs permettant de stocker les montagnes d'informations utilisées par les entreprises et les particuliers.

Cet essor, qui s'explique notamment par les immenses besoins nécessaires au développement de l'intelligence artificielle (IA) générative, implique de trouver des territoires disposant de forte capacités électriques, ces « fermes de données » étant très voraces en énergie. C'est le cas de la région d'Aragon, à la fois peu peuplée, très ensoleillée et fortement exposée au vent, qui accueille d'immenses parcs solaires et éoliens et qui est fortement connectée aux réseaux de communications espagnols.

Six semaines auparavant, Amazon Web Services (AWS), entité chargée de gérer le cloud d'Amazon, a d'ailleurs, elle aussi, annoncé un projet d'investissement de 15,7 milliards d'euros sur dix ans pour accroître la capacité de ses centres de données dans la même région.

Investissements en Europe

Microsoft a annoncé au cours des derniers mois des programmes d'investissements d'ampleur similaire dans l'IA dans d'autres grands pays. Début juin, le groupe a annoncé investir près de 3 milliards d'euros, en deux ans dans l'IA en Suède, soit son plus gros investissement dans le pays.

Le groupe va former 250.000 personnes d'ici 2027 pour « accroître les connaissances et compétences ». Il va également augmenter les capacités de ses trois centres de données. « Cet investissement doit permettre à la Suède de rester à la pointe de la compétitivité mondiale », avait précisé Brad Smith, le président de Microsoft.

En France, le géant américain a également promis en mai un investissement record de 4 milliards d'euros. Dans les régions de Paris et Marseille, Microsoft va agrandir ses data centers existants, et en construire un nouveau dans l'est de la France, près de Mulhouse.

« La France est un élément central » dans la course à l'IA, avait déclaré Brad Smith, estimant que le pays fait déjà partie des principaux acteurs du secteur. Le pays dispose par ailleurs d'atouts majeurs, a affirmé le président du géant américain, à commencer par « son énergie décarbonée », en grande partie alimentée par son parc nucléaire, qui rend « plus facile d'investir en France pour ce type d'entreprise que dans d'autres pays ».

L'UE soutient le développement d'un cloud européen Le Vieux continent ambitionne de développer son propre cloud. La question d'un cloud souverain est, en effet, considérée comme stratégiquement essentielle. Et pour cause, près de 80% du marché du cloud à destination des services publics est contrôlé par trois groupes américains : AWS, Google et Microsoft. Or, les Etats comme les entreprises hésitent à y héberger leurs données les plus sensibles, du fait des risques d'accès par des tiers, en particulier par les autorités américaines. Mais les alternatives européennes peinent à se démarquer. La Commission européenne cherche toutefois à aider au développement d'entreprises européennes capables de développer des infrastructures de cloud, afin d'y héberger les données les plus sensibles. Fin 2023, elle a ainsi annoncé la mise en place d'une enveloppe de 1,2 milliard d'euros de financement public, dans le cadre d'un projet important d'intérêt européen commun (PIIEC), qui « devrait permettre de débloquer 1,4 milliard d'euros d'investissements privés supplémentaires » afin d'aller dans ce sens.

(Avec AFP)