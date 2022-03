PODCAST. Pour le 10e anniversaire de son concours "10.000 startups pour changer le monde", La Tribune vous propose le témoignage d'un invité incontournable de la French Tech, Xavier Niel. Le patron d’Iliad Free a beaucoup fait pour la « startup Nation », de la formation avec l’Ecole 42 et maintenant Hectar et Albert, à l'accompagnement avec Station F et l'investissement avec le fonds Kima Venture. Retrouvez ci-dessous l'entretien vidéo qu'il nous a accordé sur sa vision de l’entrepreneuriat, du risque, de la politique, de la tech et des médias, avec le concours de quelques invités prestigieux : Roxanne Varza (Station F), Frédéric Mazzella (BlaBlacar) et Jacques-Antoine Granjon (Veepee). Au travers de ses réponses, on découvre mieux ce qui forge l'ADN de Xavier Niel : un optimisme chimiquement pur.