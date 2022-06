Comment Qubit Pharmaceuticals compte accélérer la découverte de nouveaux médicaments grâce au quantique

L'arrivée, dans les cinq prochaines années, de l'ordinateur quantique capable de démultiplier la puissance de calcul actuelle, pourrait révolutionner de nombreux secteurs, notamment celui de la santé. Et créer de nouveaux champions mondiaux, à l'image, peut-être, de Qubit Pharmaceuticals, qui annonce ce 10 juin le succès d'une levée de fonds de 16 millions d'euros auprès des fonds XAnge, Omnes, Quantonation et d'Octave Klaba, fondateur d'OVHCloud.

Ces investisseurs prestigieux misent sur la technologie de rupture, développée en laboratoire depuis des années par cinq scientifiques français et américains, et exploitée depuis 2020 par la startup parisienne. Celle-ci permet, grâce à la chimie quantique, d'accélérer la découverte de nouveaux médicaments en simulant les interactions entre les molécules avec une précision et une finesse inédite. « Nous évoluons dans un marché mondial de 15 milliards de dollars avec des acteurs majeurs comme Roivant Sciences très bien implantés, mais notre spécificité est de pouvoir simuler les interactions entre les molécules de manière absolue, c'est-à-dire sans recourir à de la donnée expérimentale comme c'est le cas actuellement. Ce qui nous permet de modéliser les interactions de manière plus précise et rapide », précise à La Tribune Robert Marino, CEO de Qubit Pharmaceuticals.

Diviser le temps de recherche par deux et l'investissement par dix

Concrètement, Qubit Pharmaceuticals a mis au point une plateforme logicielle baptisée Atlas, assistée par de supercalculateurs et demain, les ordinateurs quantiques. Sa technologie permet de créer des jumeaux numériques des molécules physiques, et de réaliser en quelques heures seulement des calculs qui nécessitent plusieurs années par des voies conventionnelles, soit une accélération d'un facteur 100.000.

Au final, la startup vise à diviser par deux le temps nécessaire pour cribler, sélectionner et optimiser un candidat d'intérêt pour un nouveau médicament, et par plus de 10 les investissements nécessaires. Le tout avec davantage de chances de réussite. « Grâce à notre technologie, il n'est plus nécessaire de synthétiser les candidats médicaments développés en chimie ou à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle, pour valider leur efficacité. Car Atlas permet la modélisation des molécules, leur description et donc la prédiction de leur action », ajoute l'entreprise.

Ainsi, en six mois, les équipes de Qubit Therapeutics ont découvert de nouveaux candidats-médicaments dans trois domaines : la lutte contre le Covid-19, l'oncologie et l'inflammation. Des partenariats « avec des pharma ou des centres de recherche » sont en cours de signature, d'après Robert Marino, et seront dévoilés en fin d'année.

Se positionner pour l'informatique quantique

La levée de fonds de 16,1 millions d'euros, vise ainsi à transformer Qubit Therapeutics en futur leader mondial dans la conception de médicaments assistée par supercalculateurs. En plus des trois programmes de recherche en cours, la startup vise au total une dizaine de programmes dans le cancer et les maladies inflammatoires, avec l'espoir que ses capacités de simulation des molécules permettent de trouver des candidats-médicaments efficaces qu'il n'aurait pas été possible de déceler autrement.

Au niveau technologique, des partenariats de long terme ont été signés avec des acteurs comme Nvidia -pour les puces de calcul-, Amazon Web Services, ou encore le français Pasqal et l'université de Sherbrooke au Canada, tous deux spécialisés dans le calcul quantique. La startup emploie actuellement 20 personnes spécialisées en chimie quantique, chimie computationnelle, machine-learning (une technique d'intelligence artificielle) et chimie médicinale.