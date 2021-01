Le plan quantique de 1,8 milliard d'euros de Macron salué par les acteurs

L'attente a été très longue, mais le plan de la France sur le quantique, dévoilé ce jeudi 21 janvier par Emmanuel Macron au pôle universitaire de Paris-Saclay, a tapé dans le mille. "J'ai rarement vu une stratégie d'Etat sur une technologie aussi précise, complète, bien ficelée et bien financée. Honnêtement, je suis aux anges", confie à La Tribune Elie Girard, le directeur général du groupe d'informatique Atos, l'un des pionniers mondiaux du quantique. Et il n'est pas le seul : à la différence de la stratégie française sur l'intelligence artificielle, dont l'accueil avait été mitigé, les réactions positives sur le plan quantique de la France sont quasi-unanimes, aussi bien chez les grands groupes que chez les startups, l'écosystème de la recherche publique et les experts du sujet.

Le quantique, la plus grande révolution technologique du XXIè siècle

La stratégie française était pourtant attendue au tournant. Peu connu du grand public, le quantique est considéré par la centaine de spécialistes français tout simplement comme la plus grande rupture technologique du XXIè siècle.

"Le quantique est une révolution dans le sens où c'est la nouvelle ère du numérique", explique la députée (ex-LREM) Paula Forteza, auteure d'un rapport parlementaire de référence. "C'est la démultiplication des capacités de calcul, le fait de pouvoir réaliser, en même temps, un très grand nombre de calculs impossibles à réaliser avec un ordinateur classique", décline-t-elle.

En exploitant les propriétés de la matière à l'échelle de l'infiniment petit (atome, ion, photon, électron...), les technologies quantiques portent la promesse d'ordinateurs qui ridiculiseront les plus puissants des supercalculateurs actuels. Cela signifie que le quantique est promis à briser de nombreux verrous et devrait permettre de s'attaquer enfin à des défis aujourd'hui insolubles.

Dans la santé, cette puissance de calcul devrait permettre de comprendre les relations entre les molécules de manière inédite, débouchant sur de nouveaux médicaments, notamment contre le cancer....