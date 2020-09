E-commerce : Exotec lève 77 millions d'euros pour placer ses robots dans les entrepôts du monde entier

A chaque achat sur Internet, une chaîne logistique complexe se met en place pour que le consommateur reçoive son produit le plus rapidement possible. Et cela commence dans les entrepôts, par des robots qui gèrent le stock et acheminent les produits. C'est la force d'Amazon, capable de livrer en un jour ouvré grâce à l'alliance puissante de la technologie -ses robots Hercule qui déplacent les étagères jusqu'aux opérateurs- et de la main d'œuvre humaine. C'est aussi le terrain de prédilection d'Exotec, pépite lilloise de la French Tech, dont les robots Skypod partent à la conquête de l'énorme marché mondial des plateformes logistiques du e-commerce. Pour cela, la startup annonce ce mardi 29 septembre le succès d'une troisième levée de fonds de 90 millions de dollars (environ 77,2 millions d'euros), auprès du fonds américain 83North -soutenu par Dell Technologies Capital- et de ses investisseurs historiques français, Iris Capital et Breega.

Des robots autonomes...