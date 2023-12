IA générative : « Il n'y a aucune garantie de véracité avec ChatGPT » (université de Rennes)

Le 8 décembre dernier, l'Union européenne a validé l'IA Act. Première législation inédite au niveau mondial pour réguler l'intelligence artificielle générative, cette loi entend garantir aux entreprises technologiques la poursuite de leurs travaux de recherche et d'innovation. Quasi concomitamment, la startup française Mistral AI levait 385 millions d'euros auprès des plus grands acteurs de la Silicon Valley, devenant, pour certains observateurs, un potentiel rival d'Open AI, à l'origine de ChatGPT.

Alors que l'impact de l'IA faisait partie des trois thématiques phares (avec la parité/diversité et l'investissement à impact) de sa journée dédiée à l'innovation vertueuse, l'Imagine Summit de Rennes (ex-La Digital Tech) ne pouvait rêver mieux comme contexte. Organisé le 7 décembre au Couvent des Jacobins par le Poool, structure coordonnant l'écosystème de la French Tech Rennes Saint-Malo, ce format de conférences, de rencontres et de présentation de startups a réuni, la fine fleur bretonne des startups, des laboratoires de recherche, des acteurs de l'économie solidaire et des PME innovantes. Nerd Entertainment Systems était de la partie. Ouvrant la journée, la démonstration sur l'IA de son fondateur Ronan Letoqueux a été édifiante. Surtout, elle a trompé (presque) tout le monde.

L'IA se nourrit de ce qu'on lui fournit

Connue pour produire l'émission de vulgarisation scientifique Le Vortex sur YouTube pour Arte, la société installée à Fougères a proposé à l'assistance un petit jeu sur la base de l'IA appliquée à la création audiovisuelle et artistique. Co-animateur de la session avec le vidéaste Thibaut Giraud, le Monsieur Phi de la chaine YouTube de vulgarisation philosophique, Ronan Letoqueux a présenté deux vidéos courtes : l'une écrite et réalisée par la youtubeuse Louise (Selfie Storique) sur la mathématicienne et philosophe de l'Antiquité, Ipatie, l'autre, un pastiche de vlog dédié au même personnage mais écrit par Chat GPT. Au public de deviner laquelle a été générée par l'IA.

« Le script a été créé par l'IA sans indication de mise en scène. Nous avons fourni à ChatGPT un transcript d'une autre vidéo écrite par Louise afin qu'il recrée quelque chose dans ce style-là » a détaillé Thibaut Giraud.

L'IA a si bien accompli sa tâche, qu'elle a brouillé les pistes, même pour un auditoire tech. 64% des participants au vote se sont trompés, confondant, en raison de différents détails (vocabulaire, anecdotes, forme), le travail généré par l'intelligence virtuelle avec celui de la spécialiste de l'histoire.

« En matière de création, l'IA se nourrit de ce qu'on lui donne, tout dépend de la qualité du prompt, qui guide l'IA pour comprendre et répondre à la demande. Si l'on dispose d'échantillons, d'exemples, mieux vaut lui en présenter » ajoute le patron de Nerd Entertainment. Son émission sur Twitch, Game of Roles, travaille aussi avec Coco, une IA fonctionnant en temps réel. Les réponses, parfois insolentes, de ce perroquet virtuel sont également nourries par tout un contexte qui lui est envoyé.

IA forte contre IA faible

« Nous sommes des bidouilleurs, nous faisons appel à des applis extérieures, rien n'est développé en interne à part Coco qui relie des outils existants » précise Ronan Letoqueux. « L'écriture n'est aujourd'hui plus le propre de l'espèce humaine, en revanche, les capacités de l'IA sont encore mal connues, mal maîtrisées, mal contrôlées, voire pas très fiables. Ce qui déclenche la génération de texte, c'est le prompt de départ, qui peut être biaisé » illustre-t-il.

Au moment où d'autres IA émergent, comme Gemini, tout juste lancé par Google, Nerd Entertainment a démontré par l'exemple que selon ce que l'homme lui fournit, ChatGPT dispose d'une réelle capacité d'induire un public en erreur. Les impacts et enjeux liés à cette technologie sont donc autant scientifiques que sociétaux.

« Il n'y a pas de confiance possible dans le numérique sans une maîtrise de deux éléments, la cyber sécurité et l'IA, particulièrement dans des domaines en lien avec la souveraineté et les missions de l'état (défense, santé, territoires intelligents, éducation » a confirmé Guillaume Gravier, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Irisa, lors d'une discussion intitulée « Cyber, éthique, média ».

Pour autant, pas question de verser dans le pessimiste : l'IA sans l'homme aura du mal à exister seule. Lors d'une masterclass, Elisa Fromont, professeur à l'université de Rennes, a invité à réfléchir à ce que signifiait une IA forte ou une IA faible.

HAL 9000 et R2-D2 : les IA fortes de science-fiction

D'Alexa à Siri, les IA faibles font déjà partie de notre quotidien. Elles peuvent aussi prendre la forme d'un programme qui joue aux échecs, d'une tondeuse à gazon ou d'un modèle prédictif servant à estimer des risques pour les assurances ou à détecter des maladies.

Avec une IA faible, « la machine doit aboutir aux mêmes solutions que l'humain, peu importe la méthode, pour des tâches ciblées, nécessitant du raisonnement, de l'apprentissage ou de la prise de décision », explique Elisa Fromont.

« Cela donne une illusion d'intelligence » ajoute la chercheuse pour qui les IA fortes sont pour l'instant surtout « à aller chercher dans la science-fiction », citant HAL 9000, de 2001, l'Odyssée de l'espace, ou encore C-3PO et R2-D2 de la saga Star Wars.

Elles ne sont pas proches de voir le jour, et même ChatGPT fait partie des IA faibles paraissant fortes. « ChatGPT fait de la génération de texte plausible. Il n'est pas fait pour répondre de manière exacte à une question. Il n'y a aucune garantie de véracité car il n'est tout simplement pas fait pour ça ! » conclut Elisa Fromont.

L'homme, une intelligence contre les fake news

De la presse aux scénaristes, l'intelligence artificielle suscite pourtant les craintes d'un remplacement des journalistes ou des auteurs, ce que conteste Maud Lévrier, directrice du pôle activités numériques, distribution et transformation chez Ouest-France.

« L'IA ne va pas se substituer aux professionnels, mais elle va renforcer le rôle du journalisme et des journalistes » a-t-elle assuré à l'Imagine Summit. Émanant de sources humaines aidées par l'IA, les fake news et les discours de post-vérité rendent en revanche, « leur tâche plus difficile ».

La législation sur laquelle s'est accordée l'UE pour réguler l'intelligence artificielle, qui prétend encadrer voire interdire les modèles à très haut risque, fera peut-être taire les inquiétudes.

Reste les pays ne sont pas uniformément sur la même position comme l'a rappelé Roxane Adle-Aiguier, responsable de la recherche autour des solutions pour l'économie durable chez Orange. La charte éthique que l'opérateur, présent dans 27 pays, a adopté en 2022 a connu 59 versions. « Chaque mot a été pesé », a-t-elle indiqué, prônant une IA « durable, éthique et inclusive ».