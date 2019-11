ICE invente l'étiquette de vin intelligente

ICE 2.0, lancée fin 2018, table sur une centaine de clients en 2020, soit environ un quart des 400 viticulteurs du Sancerrois. Moyennant un abonnement de 400 euros par an, l'imprimerie basée dans le nord du Berry mettra à leur disposition des étiquettes en réalité augmentée pouvant être lues par le consommateur via son smartphone. Au programme, une vidéo sur l'histoire de l'exploitation viticole, les spécificités et la récolte du vin. Avec ce développement à la fois pédagogique et ludique réalisé par Pierre Gagliardi, un graphiste indépendant basé à Beaune, en Bourgogne, Imprimerie Centre Étiquettes offre une meilleure connaissance du produit notamment à la génération des millennials, habituée aux alcools forts.

Lire aussi : Quand les millennials dictent les nouveaux codes du rosé

Une option anti-contrefaçon

Après avoir exploré le marché des vins de Loire, la PME berrichonne qui emploie 23 salariés et a réalisé 2,8 millions d'euros de recettes en 2018, compte s'attaquer aux autres régions viticoles de l'Hexagone à partir de 2021. Des produits issus du terroir français, comme les fromages ou les biscuits, sont également dans le viseur de son PDG, Jean-Jacques Bonnet.

L'option...