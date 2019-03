Kobalt Music va lever 100 millions d'euros pour agrandir sa collection d'artistes

Kobalt Music Group devrait bientôt annoncer officiellement une levée de fonds d'au moins 100 millions d'euros en Série E, d'après Music Business Worldwide. L'entreprise suédoise créée en 2000 a bâti son business sur la gestion des droits des artistes, avec la particularité de ne pas réclamer la cession de ces droits. Pour se diversifier, elle a racheté en 2011 un label indépendant, baptisé AWAL (pour Artists Without A Label). Avec cette nouvelle levée, Kobalt espère ainsi agrandir son catalogue et consolider sa position de leader sur le marché de la gestion des droits d'artistes.

Champion des droits des artistes

Kobalt met à disposition des musiciens ses compétences en data pour repérer et collecter l'argent qui leur est dû pour l'exploitation de leurs droits d'auteurs. Objectif : compenser un manque de revenus dont les créateurs ne sont parfois même pas au courant. Concrètement, l'entreprise scanne l'ensemble des plateformes de streaming, mais aussi les radios pour additionner le nombre d'écoutes. Elle donne ensuite les outils aux artistes pour qu'ils puissent gérer leurs droits.

Les Suédois ont étendu leur service aux droits voisins, qui permettent de protéger les artistes qui ne sont pas auteurs de leurs œuvres, comme les interprètes par exemple. Avec sa particularité de ne pas demander la propriété des droits aux artistes, Kobalt Group s'est hissé en leader de son marché, avec 25.000 auteurs, 600 éditeurs, et 20.000 artistes indépendants parmi ses clients. 50 cents, Dave Grohl, The Chainsmokers ou plus récemment Childish Gambino, entre autres, font appel à un des services de l'entreprise.

Kobalt vise un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros

Jusqu'à aujourd'hui, Kobalt Music avait levé 205 millions d'euros en cinq tours de table. Ces rentrées d'argent se sont concentrées sur ces quatre dernières années : 60 millions par Google Ventures en 2015, 75 millions par Hearst Entertainment puis 14 supplémentaires de Section 32 fin 2017. Ces levées ont permis au groupe d'investir plus de 150 millions en 2018 pour doubler les effectifs de AWAL à 200 employés, et agrandir son catalogue d'artistes.

Kobalt mise sur ce label indépendant pour diversifier son activité. Ses experts sélectionnent avec des critères exigeants (communauté, environnement, équipe déjà en place) des artistes en début de carrière, puis les accompagnent dans leurs démarches. Elle prend 15% de leurs gains, puis jusqu'à 30% si la carrière de l'artiste rencontre le succès espéré. Mais tout cela, sans exiger cession des droits, contrairement à la majorité des labels. Le groupe espère clôturer un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros sur l'année financière en cours, soit 55% sur un an.