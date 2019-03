Le streaming musical pèse désormais 75% des revenus de l'industrie aux Etats-Unis

Le streaming musical continue d'exploser... L'écoute en ligne a représenté quelque 75% du chiffre d'affaires de l'industrie de la musique en 2018 aux Etats-Unis, qui a atteint 9,8 milliards de dollars (+12% sur un an ), selon des données publiées par l'association de l'industrie du disque américaine, la RIAA (Recording Industry Association of America). A titre de comparaison, la proportion du streaming dans les revenus de l'industrie musicale n'était que de 65% en 2017 et de 52% seulement en 2016. La RIAA inclut dans la catégorie streaming les plateformes payantes et gratuites, y compris les sites vidéo comme YouTube, ainsi que les radios numériques.

Toujours selon l'association, le nombre d'abonnements payants a franchi fin 2018 le seuil des 50 millions, à 50,2 millions d'abonnés rien qu'aux Etats-Unis, effectuant un saut de 42% en un an. En trois ans seulement, entre fin 2015 et fin 2018, le nombre d'abonnés payants à des services de musique en ligne a ainsi quintuplé. Conséquence : les abonnements payants représentent désormais 63% des revenus tirés du streaming et près de la moitié du chiffre d'affaires de l'industrie musicale aux Etats-Unis (47%).

Croissance de 7,9% pour les vinyles

Toutes les autres sources de revenus de l'industrie du disque sont en baisse, à l'exception notable du vinyle qui continue son grand retour. Les galettes noires ont généré un chiffre d'affaires de 419 millions de dollars, en progression de 7,9%. Un record qui ne s'était pas reproduit depuis 1988.

Bien qu'en nette phase d'accélération depuis 2016, le chiffre d'affaires de l'industrie du disque aux Etats-Unis reste sensiblement inférieur aux niveaux connus entre 1994 et 2007. En 1999, année record, les revenus se situaient à 14,6 milliards de dollars, dont 88% pour les CD. En 2018, il s'est vendu aux Etats-Unis 52 millions de CD, contre 939 millions en 1999.