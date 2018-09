La startup Evaneos lève 70 millions d'euros pour devenir leader mondial du voyage sur-mesure

On n'arrête plus Evaneos. La plateforme française spécialisée dans les voyages sur mesure et sans intermédiaire, a annoncé vendredi le succès de sa quatrième levée de fonds, d'un montant de 70 millions d'euros. L'objectif : accélérer son développement à l'international et devenir "un acteur mondial du tourisme". Trois nouveaux fonds, les français Partech et Quadrille Capital ainsi que l'américain Level Equity, entrent dans le capital. Les investisseurs historiques XAnge, Serena Capital et Bpifrance (via le fonds Ambition numérique) ont également remis au pot.

Personnalisation ultime du voyage

Lancée en 2009, Evaneos (("eva" pour évasion et "neos" pour nouveau) met en relation directe les internautes avec 1.300 agences de voyage locales sélectionnées par ses soins dans 160 pays. Ce concept dit "de désintermédiation" - qui supprime les intermédiaires et comprime les coûts pour les voyageurs - concurrence de plus en plus les tour-opérateurs ou les agences de voyage traditionnels. La startup revendique plus de 300 000 voyageurs partis, affirme "doubler de taille tous les deux ans" et se dit rentable en France et "en passe de le devenir en Italie et en Espagne", des marchés pourtant fortement concurrentiels.

Son secret : la personnalisation ultime du voyage. Concrètement, les voyageurs trouvent sur le site des idées de destination, puis entrent directement en relation avec un agent local francophile. Celui-ci échange avec le futur client par mail ou par téléphone "pour saisir sa personnalité, ses envies, lui donner des conseils et des bons plans", expliquait en 2016 le Pdg et cofondateur Eric La Bonnardière à La Tribune. Quarante-huit heures plus tard "au maximum", l'agent revient avec un devis détaillé, un "voyage sur-mesure" avec programme personnalisé, mêlant pour un prix défini l'hébergement, la restauration, les activités culturelles et sportives ainsi que les transports sur place. "Les avantages du voyage organisé, la souplesse et la personnification en plus", résume l'entrepreneur.

La plateforme se rémunère en recueillant auprès des agences locales un pourcentage de leurs ventes, "avec un niveau de marge beaucoup plus faible que les acteurs traditionnels. Le voyageur paie son voyage à un prix local. Nos voyages sont entre 5 et 30% moins chers, selon les prestations, que les agences de voyages classiques", affirme Eric La Bonnardière. La société emploie 180 personnes à Paris et s'estime assise sur un marché mondial d'environ 60 milliards d'euros, encore largement intermédié...

A la conquête des Etats-Unis

Cette nouvelle levée de fonds, deux ans après avoir levé 18 millions d'euros, vise à encore accélérer son implantation en Amérique du Nord, afin de "créer une marque globale du voyage d'expériences".

Pour atteindre ces objectifs, 70 recrutements sont prévus d'ici la fin de l'année 2019, dans les domaines du produit, de la data (développeurs et data scientists), de l'offre et du contenu ainsi que des profils américains et anglais, notamment en marketing et business development. L'objectif d'ici à fin 2019 est d'intégrer 500 agents locaux supplémentaires à la "communauté Evaneos", pour porter leur total à 1800, dans 160 destinations.