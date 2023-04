5 + 5 = dys ! Imaginons une élève de CM1, Chloé, dans une classe où la maîtresse a pris des licences Cantoo Scribe. Au moment où elle demande d'ouvrir le manuel de français à la page 25, Chloé va chercher le fichier dans son « cartable numérique » en quelques secondes. Elle va pouvoir afficher le texte avec un code couleur spécialement conçu pour sa dyslexie. Elle peut également choisir d'activer la fonction vocale pour écouter le contenu. C'est là tout l'intérêt de Cantoo : être un assistant numérique dans l'apprentissage. Agissant sur toutes les sortes de « dys » : dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, etc. mais aussi les TSA (troubles du spectre de l'autisme), l'allophonie et les TDAH (troubles de l'attention).

Au moment d'écrire, là encore, Chloé pourra enclencher le correcteur automatique, changer la police, augmenter l'interlignage, mettre des couleurs dans les syllabes, voire même dicter du contenu. Les mêmes méthodes sont appliquées pour toutes les matières, comme écrire une formule mathématique « trois racine de 5 divisé par le produit de 7 fois neuf », où accéder à des outils sur mesure permettent de réaliser plus facilement des figures en géométrie. Sans oublier des éditeurs de PDF pour annoter les cours, un agenda scolaire, un classement et une gestion automatique des fichiers. Tous les savoirs fondamentaux sont ainsi assistés : la lecture et l'écriture, l'organisation et la mémoire, le calcul et les sciences, l'organisation du travail et l'utilisation de supports pédagogiques. La solution aide aujourd'hui plusieurs milliers d'élèves grâce à des partenariats avec l'Education nationale, et se déploie dans quatre pays.

2 à 3 élèves par classe touchés par des troubles de l'attention

« La force du logiciel c'est qu'il peut se personnaliser aux besoins de l'élève » précise Minashe Selvam, passionnée d'entreprenariat et sensible à cette cause qui lui tient à cœur. Cantoo est né en 2009, d'abord d'un projet étudiant à l'École Centrale de Lille. François Billiou participe à la création d'un tout nouveau logiciel destiné à accompagner les jeunes souffrant de troubles DYS. Quelques années plus tard, Minashe Selvam, passionnée d'entreprenariat, rejoint l'aventure. Cantoo, une entreprise dédiée au progrès pour l'école numérique, naît en 2019. Le produit, Cantoo Scribe, se présente comme un cahier numérique innovant et inclusif permettant de booster la réussite scolaire des élèves en difficulté.

Le potentiel est important : selon la Fédération Française des Dys, 6 à 8 % de la population française souffrent de troubles de l'attention ayant un impact direct sur l'apprentissage, représentant 2 à 3 élèves par classe, soit un million d'élèves touchés. Le manque de sensibilisation du public et de détection systématique engendrent beaucoup de souffrance pour les enfants et parents. Et des difficultés avec les enseignants dès la grande section, qui se poursuirvent sur l'ensemble du cycle scolaire.

« Notre ambition est toujours de construire une école plus juste à l'aide d'un outil numérique capable de prendre en compte la singularité de chaque élève en matière d'apprentissage. Sans que cela ne requiert du temps supplémentaire aux enseignants », souligne Minashe Selvam. « Les élèves qui utilisent notre solution sont autonomes et rendent leurs devoirs comme les autres élèves en envoyant, par exemple, un lien cliquable vers l'exercice réalisé, ou en imprimant la leçon. Il est urgent de supprimer les étiquettes, et ce dès le plus jeune âge pour faire évoluer le regard qui est porté aux personnes atteintes d'une déficience, visible ou invisible ».

11.000 classes bientôt équipées dans 12 départements

Aujourd'hui la startup, labellisée Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS), vient de lever un million d'euros auprès du fonds Investir&+, Made for All, Nord Actif et Bpifrance, qui soutient des projets entrepreneuriaux à fort impact social et environnemental. Un nouveau levier de développement qui doit permettre à Cantoo de déployer à une plus large échelle son offre. Sachant que la jeune pousse est lauréate des ressources TNE (Territoires Numériques Educatifs) dans le cadre de France 2030, elle va équiper 11.000 classes à travers 12 départements, pour les trois prochaines années. Elle est aussi certifiée par l'Éducation Nationale dans le cadre du dispositif EduUp, un soutien financier à la production des ressources numériques éducatives (RNE).

Cantoo, qui compte désormais une dizaine de salariés, a déjà accompagné 10.000 élèves partout en France. Des chiffres ne devraient pas tarder à s'envoler...

« Tech for Future » est le grand événement tech de La Tribune, piloté par les rédactions de La Tribune et soutenu par des partenaires officiels tels que la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia et Deloitte, ainsi qu'une centaine d'acteurs de la tech. Il se compose d'une tournée en janvier et février dans tous les territoires (11 étapes dont 8 en métropole et 3 en Outre-Mer), pour repérer les innovations qui changent le monde dans tous les domaines, et des débats à chaque étape sur le rôle économique, sociétal et géopolitique de la tech pour la France et l'Europe.

Au terme de cette tournée, 51 startups de tous les territoires ont été primées. Parmi elles, La Tribune a révélé au Grand Rex de Paris, le 6 avril, les 10 grands gagnants 2023. Après sa victoire lors de la sélection dans la région Hauts-de-France, Cantoo est le grand gagnant national du prix « Smart tech - innovations d'usage ».