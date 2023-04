Tech for Future : découvrez les 10 startups de l'année 2023 !

Plus de 900 entrepreneures et entrepreneurs sur la ligne de départ, 10 grands gagnants à l'arrivée. Jeudi 6 avril, au Grand Rex de Paris, La Tribune a révélé les 10 startups de l'année 2023 de Tech for Future, le grand événement tech de La Tribune. Dix pépites, issues de tous les territoires et qui innovent dans tous les domaines (énergie, environnement, industrie, intelligence artificielle, santé, nouveaux usages numériques...) pour résoudre les grands défis économiques, sociétaux et environnementaux des décennies à venir, ont été primées « startups de l'année 2023 » devant un parterre d'entrepreneurs, investisseurs et personnalités de la French Tech, y compris le ministre délégué au Numérique et aux Télécommunications, Jean-Noël Barrot.

Les 10 grands gagnants 2023 ont été choisis par La Tribune et son jury d'experts de l'innovation parmi 51 lauréats primés en janvier et février lors d'une tournée de 11 étapes dans tous les territoires de métropole et d'Outre-Mer. Le jury se composait de journalistes de La Tribune et de nos partenaires : la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia et Deloitte.

La cérémonie de remise des 10 grands prix 2023 clôturait une journée de débats et de keynotes avec les meilleurs speakers, sur le rôle économique, sociétal, environnemental et géopolitique de la tech pour la France et l'Europe. Parmi les intervenants de cette journée exceptionnelle -retrouvez des extraits débats sur la page YouTube de La Tribune- figuraient Asma Mhalla (maître de conférence sur la géopolitique du numérique), Olivier Sichel (directeur de la Banque des Territoires), Marie Ekeland (fondatrice du fonds 2050), Mounir Mahjoubi-Jozefowicz (ancien secrétaire d'Etat au Numérique et fondateur d'Eversy), Clara Chappaz (directrice Mission French Tech), Marie-Laure-Denis (présidente de la Cnil), Frédéric Mazzella (fondateur de BlaBlaCar et Captain Cause), Philippe Limantour (CTO de Microsoft), Gilles Babinet (Conseil national du numérique), Laurence Devillers (chercheure au CNRS) et bien d'autres.

Découvrez les 10 entrepreneur(e)s de l'année 2023

Catégorie Environnement & Energie

Nicolas Heuzé, CEO et fondateur de Sweetch Energy (région Bretagne)

Sweetch Energy développe une technologie de rupture issue du CNRS qui permet d'exploiter une énergie massive, totalement renouvelable, permanente, souveraine, et jusque-là mise de côté : l'énergie osmotique. Générée lors de la rencontre entre l'eau douce et l'eau salée, cette énergie se dégage naturellement dans tous les deltas et estuaires de la planète. Grâce à une membrane biosourcée unique au monde, Sweetch Energy capture cette énergie sans dégager aucune fumée, ni nuisances sonores, avec l'ambition d'ajouter une nouvelle solution de décarbonation complémentaire des énergies renouvelables.

Catégorie Data & IA

Audrey-Laure Berghenthal, CEO et cofondatrice d'Euveka (région Aura)

Euveka a mis au point un mannequin-robot associé à un logiciel permettant de capter, reproduire et analyser les données morphologiques. Les professionnels de l'industrie de la mode et de l'habillement peuvent ainsi mieux produire leurs vêtements ce qui réduit drastiquement les invendus et les retours, ainsi que le gaspillage textile. La solution brevetée d'Euveka est déjà déployée dans l'univers de la mode, du médical, de la défense et de la sécurité, avec des clients comme Nike ou Amazon.

Catégorie Industrie du futur

Arthur Leroux, CEO et cofondateur d'Enogia (région Sud)

L'innovation de rupture d'Enogia permet, grâce à des turbines innovantes, de produire en France de l'électricité décarbonée à partir des rejets de chaleur des industriels dégagés dans l'atmosphère.

Catégorie Smart tech (innovations d'usage)

Minashe Selvam, CEO et fondatrice de Cantoo (région Hauts-de-France)

Cette startup sociale et solidaire (ESUS) a développé Cantoo Scribe, un logiciel qui répond aux besoins spécifiques des élèves avec des troubles de l'apprentissage tels que la dyspraxie, la dyslexie, la dysorthographie, l'autisme ou les troubles de l'attention. Sa solution les accompagne tout au long de leur scolarité (de la primaire jusqu'au lycée) grâce à une palette d'outils de compensation utilisables en classe, comme par exemple la synthèse vocale et l'adaptation du texte en couleurs pour les élèves dyslexiques.

Catégorie Santé

Elsa Brillaud, CEO et cofondatrice de Panntherapi (région Occitanie)

En bloquant une cible spécifique à l'origine des crises épileptiques dans le cerveau, Panntherapi développe un produit qui stoppe les crises sans impacter les autres processus cérébraux, pour un traitement plus sûr et plus efficace de l'épilepsie.

Catégorie Start (phase d'amorçage)

Thomas Hennebel, CEO et cofondateur de Dionymer (région Nouvelle-Aquitaine)

Pépite de la chimie verte, Dionymer ambitionne de sevrer les industriels du pétrole grâce à ses polymères « propres » biosourcés. Ceux-ci sont produits à l'aide d'une technologie de rupture qui utilise des bactéries afin de transformer des déchets de l'industrie agroalimentaire en polymères alternatifs.

Coup de Cœur

Nathan Freret, cofondateur et directeur du développement de Fairme (région Aura)

Fairme réinvente la chaîne de distribution agroalimentaire en permettant aux producteurs de lait de transformer sur place, à la ferme, leur lait en yaourts, fromages, glaces ou beurre, grâce à une machine de transformation laitière autonome. Le système breveté miniaturise les technologies de transformation alimentaire tout en reproduisant les procédés manuels des maîtres fromagers. La suppression des intermédiaires entre le producteur et le consommateur -qui commande via une app et se fait livrer en circuit court- permet à Fairme de doubler la rémunération des producteurs tout en gardant un prix similaire au bio des grandes surfaces pour le consommateur.

Prix spécial International

Gilles Doumer, cofondateur de Ziwig (région Aura)

Après trois ans de R&D en séquençage des ARN par haut débit, cette deeptech a mis au point l'Endotest, premier test salivaire pour le diagnostic de l'endométriose, qui concerne plus de 2 millions de femmes en France et 200 millions dans le monde. Véritable révolution de niveau mondial, en collaboration avec 15 centres experts et en s'appuyant sur l'expertise de l'Institut du Cerveau (ICM), le test permet le séquençage des ARN contenus dans la salive, de manière fiable (98% d'efficacité) et non invasive.

Prix spécial Impact

Stéphanie Robieux, CEO et cofondatrice d'OOrion (région Aura)

Plus d'1,7 million de personnes sont atteintes de déficience visuelle en France. Pour elles, identifier et retrouver des objets du quotidien peut s'avérer un casse-tête. Oorion propose une application pour les aider à localiser leur trousseau de clés, leurs écouteurs ou un simple interrupteur. Tout cela grâce à un algorithme de traitement d'images directement connecté à la caméra de leur smartphone.

Prix spécial Outre-Mer

Shirley Billot, CEO et fondatrice de Kadalys (Martinique)

Pionnier en Martinique des biotechnologies, Kadalys extrait des principes actifs issus des pertes alimentaires générées sur les exploitations agricoles de la filière banane. Ces ingrédients s'adressent à de grands marchés - cosmétique, pharmacie, nutraceutique et représentent des alternatives naturelles à des ingrédients chimiques.

