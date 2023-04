Prix Tech for Future 2023 : Oorion, l’appli qui change la vie des déficients visuels

L'idée d'OOrion est née d'une rencontre. « Il y a cinq ans, avec des camarades de promotion de Centrale Lyon, nous avons fait la connaissance de Christine, aveugle, qui nous a raconté comment, la veille, elle avait fait tomber ses clés de sa poche en rentrant chez elle. Elle avait passé plus de vingt minutes à les chercher à quatre pattes dans son hall d'immeuble. Elle avait finalement dû faire appel à son fils voyant pour qu'il vienne l'aider » se remémore Stéphanie Robieux, cofondatrice de la startup.

Hélas, ce n'est pas la première fois qu'une telle mésaventure arrivait à Christine. Elle égarait régulièrement des objets ou les posait quelque part sans parvenir à remettre la main dessus. Elle a donc suggéré aux futurs ingénieurs de s'emparer de cette problématique et de créer un outil pour que les personnes déficientes visuelles, comme elle, puissent gagner en autonomie. Le témoignage marque Stéphanie et ses cinq camarades, qui décident de se lancer dans l'aventure. « On s'est dit que l'intelligence artificielle et la reconnaissance d'image pouvaient résoudre ce type de situation » explique la jeune femme de 25 ans.

Pendant deux ans, les étudiants travaillent le concept dans le cadre d'un projet d'étude « création d'entreprise » à Centrale Lyon. Ils rencontrent de nombreuses personnes atteintes de handicap visuel, des malvoyants comme des aveugles de naissance, et cherchent à percevoir leurs besoins et leurs attentes. C'est alors que germe l'idée d'une application pour smartphone capable de reconnaître les d'objets grâce à la caméra du téléphone. Forts de cette idée, les six amis raflent plusieurs prix, dont la seconde place au Start-up Challenge de Boston en 2018, réservés aux élèves centraliens. A la clé : 10.000 euros qui leur permettent de développer un premier prototype de l'application.

C'est ainsi que la startup OOrion est créée en septembre 2020. Avec en chef de file, Stéphanie Robieux qui, grâce à cette expérience, s'est découvert une vraie appétence pour l'entreprenariat. En parallèle du projet, l'étudiante ingénieure intègre une école de commerce, l'EM Lyon. Pendant un an, elle approfondit ses connaissances en management, marketing, droit des sociétés, stratégie business. Autant de domaines utiles pour consolider OOrion.

Apporter un gain de temps, d'énergie et d'autonomie

Accompagné par l'incubateur Manufactory, à Lyon, le projet s'étoffe, se structure et murit. L'équipe se réorganise, certains fondateurs quittent le projet et un nouveau profil arrive, plus technique. Thomas Brisson, expert en data sciences et en intelligence artificielle. C'est grâce à lui qu'une première version de l'application voit le jour en 2021. Avec un leitmotiv : faire un outil simple, ergonomique, accessible tant techniquement que financièrement. « L'objectif est de faciliter le quotidien des personnes déficientes visuelles, d'apporter un gain de temps, d'énergie mais surtout d'autonomie » détaille Stéphanie Robieux.

L'application offre alors deux fonctionnalités. Le Scan instantané de l'environnement, qui permet en balayant avec son smartphone autour de soi d'obtenir une description vocale des objets qui nous entourent. Mais surtout, l'application permet de rechercher des objets et de les localiser. Il suffit à l'utilisateur d'indiquer ce qu'il souhaite et grâce à la caméra du téléphone, le logiciel peut l'identifier. L'application guide alors la personne vers l'objet, d'abord vocalement, puis en continu grâce à des « bips » et des vibrations qui indiquent la direction et la distance.

Déjà 2.500 téléchargements

Aujourd'hui, une centaine d'objets sont reconnus dans la base de données. Une liste qui a été améliorée au fil du temps pour correspondre le mieux possible aux besoins des utilisateurs. OOrion peut désormais reconnaître un trousseau de clés, une canne blanche, une paire de lunettes, un interrupteur, une porte, une prise électrique... « On a appris à un algorithme d'intelligence artificielle à identifier un objet, quelque soit sa forme ou sa couleur, quelque soit l'environnement. Pour cela, il a fallu récolter 500 à 1000 images différentes pour chaque objet et on a entrainé l'algorithme sur ces photos. Au final, grâce à l'intelligence artificielle, OOrion est capable de reconnaître n'importe quelle bouteille dans n'importe quel environnement même s'il n'a jamais vu cette bouteille auparavant » précise sa cofondatrice.

Et la pépite lyonnaise séduit. L'application, disponible gratuitement sur l'Apple Store depuis un an, compte déjà 2.500 téléchargements. 10 à 15% des personnes l'utilisent même chaque semaine. Mais pas question pour la startup de se reposer sur ses lauriers.

Vers la reconnaissance de texte et l'intégration aux lunettes connectées

Afin d'apporter toujours plus de service, l'appli propose une toute nouvelle fonctionnalité, encore en expérimentation : la reconnaissance de texte. « Si la personne déficiente visuelle recherche une pharmacie, elle peut balayer la rue avec son smartphone, OOrion reconnaîtra le mot sur l'enseigne et lui indiquera où se trouve la pharmacie. Cela offre un potentiel d'utilisations très important. Cela permettra de retrouver des objets même s'ils ne sont pas dans la base de données, il suffit que le nom soit écrit dessus » s'enthousiasme Stéphanie Robieux.

Quant au prochain défi, il est déjà tout trouvé : personnaliser le service. Faire en sorte que chaque utilisateur puisse rajouter à la base de données ses propres objets et les labéliser, par exemple sa paire de chaussures noires. Mais cela nécessite encore beaucoup de recherche et développement. OOrion envisage donc de lancer un abonnement payant dans les prochains mois.

« Nous avons aussi un but ultime et un rêve, c'est qu'OOrion soit compatible avec des lunettes connectées. Cela donnerait encore plus d'autonomie aux personnes déficientes visuelles » confie Stéphanie Robieux, qui aimerait collaborer avec des constructeurs. A bon entendeur...

